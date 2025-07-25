Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы

Актриса Анна Банщикова является отличным примером для подражания, заявила врач-диетолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти». По ее словам, это именно тот случай, когда хочется поблагодарить звезду за правильный посыл для своих поклонников, особенно женского пола.

С генетикой ей явно повезло – у нее достаточно мало морщин для ее возраста. Конечно, это не отменяет использование уходовых процедур для поддержания тонуса кожи лица, как массаж, профессиональную уходовую косметику и т.д, — заявила Цуканова.

Актриса Анна Невская ранее рассказала, что оставаться стройной ей помогают любовь к спорту и средиземноморская диета. Она посоветовала женщинам ничего не запрещать себе и «прислушиваться к своему организму».

Актриса Елена Валюшкина до этого рассказала, что она похудела благодаря подсчету калорий. Следить за фигурой ей помогают плавание, массаж и зарядка.