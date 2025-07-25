Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 14:37

Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы

Диетолог Цуканова похвалила методы похудения актрисы Банщиковой.

Актриса Анна Банщикова Актриса Анна Банщикова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актриса Анна Банщикова является отличным примером для подражания, заявила врач-диетолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти». По ее словам, это именно тот случай, когда хочется поблагодарить звезду за правильный посыл для своих поклонников, особенно женского пола.

С генетикой ей явно повезло – у нее достаточно мало морщин для ее возраста. Конечно, это не отменяет использование уходовых процедур для поддержания тонуса кожи лица, как массаж, профессиональную уходовую косметику и т.д, — заявила Цуканова.

Актриса Анна Невская ранее рассказала, что оставаться стройной ей помогают любовь к спорту и средиземноморская диета. Она посоветовала женщинам ничего не запрещать себе и «прислушиваться к своему организму».

Актриса Елена Валюшкина до этого рассказала, что она похудела благодаря подсчету калорий. Следить за фигурой ей помогают плавание, массаж и зарядка.

диетологи
актрисы
врачи
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из красной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
С ним хоть до Владивостока! Как выбрать комфортное седло для велосипеда
В Совфеде призвали принять закон о штрафах для электросамокатчиков
«Опасность ускорения роста цен»: Набиуллина назвала главные риски
Козы в российском селе подхватили сибирскую язву
Москве предрекли массированный удар ВСУ после переговоров в Стамбуле
После взрыва в многоэтажке Саратова режим ЧС ввели во всем регионе
ВС РФ зашли в центр Покровска? Что известно 25 июля, реальная обстановка
Новая книга Симоньян появится в книжных магазинах России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.