«Утренняя звезда», алкоголизм, рак, бездетность: трагедия Юрия Николаева

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Прославившийся благодаря таким программам, как «Утренняя звезда» и «Утренняя почта», артист снимался в кино, выступал в театре, а также руководил собственной продюсерской компанией «ЮНИКС». Тайны биографии Юрия Николаева — в материале NEWS.ru.

Как Николаев из актера стал телеведущим

Юрий Александрович родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители не имели никакого отношения к телевидению или кино и театру, оба работали в правоохранительной системе: отец — в МВД, мать — в КГБ, и прошли Великую Отечественную войну. Николаев решил пойти собственным путем и поступил в ГИТИС.

К окончанию института Николаев состоял в труппе театра имени А. С. Пушкина и вскоре начал сниматься в кино, однако денег на жизнь не хватало. В то время, в середине 1970-х, стремительно развивалось Центральное телевидение. Когда объявили конкурс дикторов, Николаев решил попробоваться. Через два месяца ему предложили работу. Первая передача, которую он вел, называлась «Вперед, мальчишки».

Чем «Утренняя почта» с Николаевым отличалась от других программ

Ведущий отлично себя зарекомендовал, и ему предложили вести новую телепередачу «Утренняя почта». На ЦТ уже были музыкальные программы, но эта от них сильно отличалась: в ней включали выступления артистов по заявкам зрителей. Правда, позже Николаев признавался, что на самом деле список артистов формировали сами работники «Утренней почты», иначе она была бы слишком однообразной.

Николаев сильно отличался от своих коллег — свободной формой общения со зрителями и манерой одеваться. Даже советские костюмы он носил легко и непринужденно, с шиком, добавляя к образу шарф.

«Ну почему я должен быть в костюме, галстуке, почему я должен обаятельно вещать?! Я хочу разговаривать с ним [зрителем] и я старался с ним разговаривать», — признавался ведущий в программе «Судьба человека».

В студию приходили мешки писем, в том числе от девушек, которые писали Николаеву и признавались в симпатии, но все письма ни сам Николаев, ни сотрудники программы, конечно, не читали.

В «Утренней почте» появились первые клипы, которые были весьма незатейливы. Каждое воскресенье в 10.00, когда выходила передача, у экранов собирались телезрители, самые обеспеченные придвигали к телевизору магнитофоны, чтобы записывать новые хиты.

Как Николаева чуть не уволили за пьянство

Юрий Николаев никогда не делал секрета из того, что вместе с популярностью в его жизнь пришел алкоголизм.

«Помимо толп поклонниц, гораздо большей проблемой стал для меня алкоголь. Стоило зайти в любой ресторан, в любую компанию, тут же раздавалось: „Юра, давай выпьем!“ Очень быстро такие одолжения превратились в пагубную привычку. Супруга находила меня через друзей и увозила пьяного домой, страшно переживала, плакала. Каждый раз, протрезвев, я корил себя за ее слезы, но ничего не мог с собой поделать…» — писал телеведущий в книге «Здесь все по-честному».

Жена Элеонора ходила с ним к наркологам, определяла в клиники, брала больничный, когда он уходил в запои, но сам он не мог отказаться от алкоголя. Николаев признавался, что ему наливали спирт медсестры, когда он ходил в поликлинику на уколы.

Однажды ведущий пришел пьяный на пятничной эфир, за это его на полгода отстранили от работы, но вернули «по просьбам зрителей».

«И перед Новым годом — кажется, это был 1978-й — Сергей Георгиевич меня вызвал и сказал: „Меня замучили телезрители письмами и звонками с вопросом, куда ты исчез из эфира. В общем, берись за ум и с нового года приступай“», — рассказывал Николаев в интервью NEWS.ru.

«Я человек верующий. И каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи, содеянные во все дни живота моего. Поэтому никогда не спрашиваю, за что. Я грешен. И я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле», — признавался ведущий.

Какие еще программы вел Николаев

В 1991 году Николаев создал продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»), которая выпускала еженедельную программу «Утренняя звезда». Он же был ее ведущим на протяжении 12 лет. Многие нынешние звезды дебютировали в программе в юном возрасте. В ней выступила Ани Лорак — Каролина Куек из Черновицкой области придумала этот псевдоним специально для телепередачи. Певица Валерия появилась в «Утренней звезде», когда ей было 24, вопреки правилам: возраст участников не должен был превышать 22 года.

Юлию Началову многие до сих пор помнят по «Утренней звезде», где она заняла первое место. После смерти певицы Николаев признавался, что связь между ними не прерывалась даже спустя долгие годы.

«Каждый раз, когда Юлия выпускала диски, она приглашала меня на свои презентации. А в декабре приходила на мой день рождения, пела вместе с дочкой…» — рассказывал Николаев.

Сергей Лазарев и Влад Топалов появились в программе в составе детского коллектива «Непоседы». Юная Анжелика Варум тоже дебютировала на сцене сольно в «Утренней звезде».

Юрий Николаев продюсировал передачу «Угадай мелодию!». В начале 2000-х на канале «Россия» он вел программу об образовании «Большая перемена», а также «Танцы на льду» и «Танцы со звездами». Кроме того, в послужном списке телеведущего «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово».

Что говорил Николаев о своей бездетности

Юрий Николаев со своей женой Элеонорой были вместе почти 50 лет, супругу он ласково называл Лялей и ангелом-хранителем. Они познакомились, когда Элеоноре было 14 лет, но поженились позже, в 1975-м, когда за плечами у ведущего уже был первый студенческий брак.

«Абортов мы не делали, может, группы крови несовместимы, не знаю. Раньше не было таких возможностей, как сейчас. А сейчас… Куда заводить детей, когда их надо растить и ставить на ноги? Мы ничего не делали, чтобы не иметь детей. Но увы. И это серьезная проблема, никому такого не пожелаю», — цитирует Элеонору Николаеву издание СтарХит.

Сам же телеведущий предполагал, что причиной бездетности могло быть его злоупотребление алкоголем.

