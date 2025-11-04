Умер телеведущий Юрий Николаев: причина смерти, последние дни жизни

Вечером во вторник, 4 ноября, стало известно о смерти телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева. Подробности, от чего умер артист, как провел последние дни жизни?

Что известно о смерти Николаева, причины

Телеведущий скончался на 77-м году жизни.

Первым о смерти Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от такой новости.

«Юрий Николаев ушел на небеса», — написал Цискаридзе.

Родственники телеведущего в беседе с ТАСС подтвердили печальную новость. Однако причину смерти раскрывать не стали.

При этом Telegram-канал SHOT сообщает, что Николаев скончался из-за тяжелого заболевания легких. По данным источника, несколько лет назад у него был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив.

Как уточняет канал, Николаев страдал хроническими заболеваниями дыхательных путей и продолжал курить, несмотря на предупреждения врачей. SHOT пишет, что в октябре телеведущего госпитализировали после приступа удушья и сильного головокружения.

Кроме того, по информации источника, Николаев прежде перенес тяжелую операцию на бедре после падения и в 2024 году переболел коронавирусом, а в последние недели он жаловался на слабость, кашель и боль в груди.

Чем был известен Николаев

Будущая звезда советского телевидения родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители занимали высокие должности: мать служила капитаном КГБ, а отец был полковником МВД. Несмотря на строгие профессии родителей, в семье царила атмосфера поддержки детских увлечений.

Судьбоносным моментом в жизни Николаева стал визит в школу режиссера Игоря Левинского, который искал подростка для телеспектакля. Педагоги рекомендовали ему 13-летнего Юру из драмкружка. Юноша успешно прошел пробы и получил роль в постановке «Мужской разговор», что помогло ему окончательно определиться с профессией.

Николаев после школы поступил в ГИТИС с первой попытки. После окончания института был принят в труппу театра имени Пушкина. Вскоре ему доверили ведение телепередач, дебютной программой стала «Вперед, мальчишки!», первый выпуск которой вышел в 1975 году. В этом же году он стал вести «Утреннюю почту», которая стала визитной карточкой, мгновенно завоевав любовь зрителя.

В начале 2000-х стало известно об онкологии Николаева. Он на некоторое время пропадал с экранов. Болезнь несколько раз возвращалась, но каждый раз Николаеву удавалось с ней справиться. Его супруга высказала предположение, что онкология могла быть связана с поездкой телеведущего в Чернобыль, где он выступал перед ликвидаторами аварии.

