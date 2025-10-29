Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей

Народная артистка СССР Алла Пугачева купила особняк в Болгарии, а телеведущая Ксения Собчак может переехать в Испанию. Кто из российских звезд обзавелся иностранной недвижимостью в последнее время?

Собчак — в Испании, Пугачева — в Болгарии

По сообщению испанского издания El Pais, телеведущая Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и восьмилетнего сына Платона. Как пишет СМИ, речь идет о визе кочевника, по которой россиянка сможет работать удаленно.

Позже KP.RU со ссылкой на местных жителей опубликовало информацию о возможной покупке Собчак пентхауса в испанском городе Марбелья. Издание предположило, что телеведущая намерена покинуть Россию. Помимо этого, как говорится в сообщении, у Собчак есть израильский паспорт и пятилетняя шенгенская виза, выданная посольством Франции. Журналистка подтверждала данные о наличии израильских документов.

Сменят место жительства и Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как пишет Telegram-канал Mash, звездная чета приобрела виллу стоимостью €530 тыс. (примерно 50 млн рублей) в болгарском городе София. Пара купила особняк площадью 230 квадратных метров на этапе строительства, а сделку заключили без личного присутствия артистов.

По информации источника, решение о переезде с Кипра звезды могли принять после того, как в прессе появилась информация о месте их проживания в Лимассоле.

Кто еще из звезд купил недвижимость за границей

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган приобрели квартиру в Дубае, о чем сообщили в своих соцсетях. Апартаменты площадью 121 квадратный метр в элитном районе Dubai Hills обошлись паре в 36 млн рублей. Как сообщили звезды, жить в ОАЭ они не планируют и будут сдавать недвижимость в аренду.

Приобрела в Дубае квартиру и телеведущая Ксения Бородина. В YouTube-шоу блогера Надежды Стрелец звезда «Дома-2» назвала покупку инвестицией и заверила, что эмигрировать из России она не собирается.

Рассказывала о покупке квартиры в Дубае и блогер Александра Митрошина. Незадолго до своего задержания в России по обвинению в отмывании денежных средств она приобрела жилье площадью 50 квадратных метров с балконом, недалеко от небоскреба «Бурдж-Халифа» за $300 тысяч (около 24 млн рублей).

По данным KP.RU, есть жилье в Дубае и у шоумена Александра Реввы. Как написало издание, артист владеет квартирой в престижном районе Dubai Marina. Стоимость однокомнатной квартиры в ЖК Address Beach Residences начинается от $400 тысяч (около 32 млн рублей).

Вложиться в зарубежную недвижимость может и народный артист РФ Геннадий Хазанов. Недавно артист продал в Москве пять квартир и домов на сумму почти 1 млрд рублей. Как сообщило издание KP.RU, недавно руководителя Московского театра эстрады, который имеет израильское гражданство, обвинили в эмиграции в Латвию. В Россию, как пишет источник, он приезжает время от времени, на заработки. Сам Хазанов эту информацию не подтвердил.

