Сердючка, Брежнева, Лобода: украинских звезд отменяют из-за русского языка

Украинские зрители требуют «отменить» исполнителей Андрея Данилко (Верку Сердючку) и Светлану Лободу за песни и интервью на русском языке. Что об этом известно, кто еще из артистов подвергся критике из-за нежелания переходить на родную речь?

За что осудили Сердючку и Лободу

Украинская певица Светлана Лобода написала новую песню «Не мешай» на русском языке, чем вызвала бурю негодования среди украинских поклонников. Артистку обвинили в желании «усидеть на двух стульях» и намерении вернуться на российский рынок. Кроме того, в Сети появилось видео с тайного выступления исполнительницы на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина. Фанаты поинтересовались, за какой гонорар Лобода решилась петь перед россиянами, ведь еще недавно она клялась, что больше не работает в РФ.

Сама артистка не раз признавалась: песни на русском языке позволяют ей больше зарабатывать, ведь у них «шире аудитория». По словам Лободы, на русском говорят не только в РФ, поэтому этот язык можно считать международным.

Жестко высказывался об использовании русского языка и Андрей Данилко. Певец спел на русском во время недавних концертов в Киеве и Одессе, а после нецензурно выругался со сцены на тех, кто критикует его за нежелание переводить хиты на украинский. Он также признался, что представители власти вызывали его на ковер по этому поводу.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном», — с улыбкой прокомментировал инцидент артист.

Кто еще из украинцев поет на русском

Попала в скандал и украинская певица Настя Каменских. Во время недавнего выступления в Майами она пела и общалась со зрителями на русском языке, а после пояснила, что «для нее нет разницы, на каком языке говорить». После этого известный украинский ювелирный бренд расторг рекламный контракт с артисткой.

Поет на русском и муж Каменских, шоумен Алексей Потапенко (Потап). Осенью 2023 года он уехал с Украины в Европу и теперь выступает в ресторанах перед эмигрантами. За это артиста постоянно критикуют украинские пользователи Сети.

Хотят «отменить» и певца Ивана Дорна: он дал интервью на русском языке журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант признался, что переехал с Украины во Францию из-за хейта и угроз. Поводом послужила его неосторожная фраза о братской дружбе между украинцами и россиянами, после которой ему приходилось убегать с собственных концертов из-за угрозы расправы.

Дорн не скрывает, что до сих пор общается дома на русском языке и собирается выпускать русскоязычный альбом из песен, написанных до 2022 года.

Выступает на русском и певица Вера Брежнева: она активно использует репертуар группы «ВИА Гра» во время заграничных гастролей. Также артистка ведет свои соцсети на русском языке.

Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продолжают петь и говорить на русском языке и украинские группы T-Fest, Jerry Heil, «Пошлая Молли», а также исполнители Анастасия Приходько, Алина Гросу, Макс Барских и Олег Винник.

