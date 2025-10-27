Сердючка, Брежнева, Лобода: украинских звезд отменяют из-за русского языка

Украинские зрители требуют «отменить» исполнителей Андрея Данилко (Верку Сердючку) и Светлану Лободу за песни и интервью на русском языке. Что об этом известно, кто еще из артистов подвергся критике из-за нежелания переходить на родную речь?
За что осудили Сердючку и Лободу
Украинская певица Светлана Лобода написала новую песню «Не мешай» на русском языке, чем вызвала бурю негодования среди украинских поклонников. Артистку обвинили в желании «усидеть на двух стульях» и намерении вернуться на российский рынок. Кроме того, в Сети появилось видео с тайного выступления исполнительницы на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина. Фанаты поинтересовались, за какой гонорар Лобода решилась петь перед россиянами, ведь еще недавно она клялась, что больше не работает в РФ.
Сама артистка не раз признавалась: песни на русском языке позволяют ей больше зарабатывать, ведь у них «шире аудитория». По словам Лободы, на русском говорят не только в РФ, поэтому этот язык можно считать международным.
Жестко высказывался об использовании русского языка и Андрей Данилко. Певец спел на русском во время недавних концертов в Киеве и Одессе, а после нецензурно выругался со сцены на тех, кто критикует его за нежелание переводить хиты на украинский. Он также признался, что представители власти вызывали его на ковер по этому поводу.
«Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном», — с улыбкой прокомментировал инцидент артист.
Кто еще из украинцев поет на русском
Попала в скандал и украинская певица Настя Каменских. Во время недавнего выступления в Майами она пела и общалась со зрителями на русском языке, а после пояснила, что «для нее нет разницы, на каком языке говорить». После этого известный украинский ювелирный бренд расторг рекламный контракт с артисткой.
Поет на русском и муж Каменских, шоумен Алексей Потапенко (Потап). Осенью 2023 года он уехал с Украины в Европу и теперь выступает в ресторанах перед эмигрантами. За это артиста постоянно критикуют украинские пользователи Сети.
Хотят «отменить» и певца Ивана Дорна: он дал интервью на русском языке журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант признался, что переехал с Украины во Францию из-за хейта и угроз. Поводом послужила его неосторожная фраза о братской дружбе между украинцами и россиянами, после которой ему приходилось убегать с собственных концертов из-за угрозы расправы.
Дорн не скрывает, что до сих пор общается дома на русском языке и собирается выпускать русскоязычный альбом из песен, написанных до 2022 года.
Выступает на русском и певица Вера Брежнева: она активно использует репертуар группы «ВИА Гра» во время заграничных гастролей. Также артистка ведет свои соцсети на русском языке.
Продолжают петь и говорить на русском языке и украинские группы T-Fest, Jerry Heil, «Пошлая Молли», а также исполнители Анастасия Приходько, Алина Гросу, Макс Барских и Олег Винник.
