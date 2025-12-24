Новый год — 2026
Питейное заведение оказалось на замке после танцев под песни Сердючки

Казанское кафе закрыли из-за танцев под песни Сердючки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Казани по иску прокуратуры приостановило работу одного из кафе на Гвардейской улице, где раздавались песни Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), пишет «Татар-информ». Поводом для проверки послужила видеозапись, на которой гости заведения танцевали под композиции украинского артиста.

Как сообщает портал, в отношении арендатора, а также директора кафе были составлены административные протоколы за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Организацию оштрафовали на 300 тыс. рублей, руководителя — на 100 тыс.

Помимо этого, проверяющие выявили нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. За них назначили дополнительные штрафы в размере 100 тыс. и 30 тыс. рублей. Владельцам бизнеса предстоит устранить все нарушения.

Ранее в Борисоглебске мужчина устроил танцы около местного клуба под песню Сердючки, которая содержит слова из гимна Украины. Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей. Сам фигурант раскаялся и принес публичные извинения.

