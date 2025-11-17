Россиянина наказали за музыку Верки Сердючки В Борисоглебске мужчину оштрафовали за включенную для толпы песню Верки Сердючки

В Борисоглебске мужчину, который устроил танцы под песню Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), что содержит строчки из гимна Украины, возле местного клуба, оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу суда. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Решение о штрафе по административному делу было вынесено городским судом. Инцидент, когда молодой человек включил в машине на полную громкость композицию Верки Сердючки, произошел в ночь на 3 ноября. Сам фигурант уже раскаялся и принес публичные извинения, а также заявил о поддержке политики России в отношении специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что общественники обращались в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту включения песни Сердючки. По информации источника, клуб, возле которого произошел инцидент, имеет сомнительную репутацию — в заведении отсутствует охрана, фиксируются случаи сутенерства и частых потасовок.