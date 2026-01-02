В России за 10 лет вдвое сократилось число арестов и реальных сроков

В России за последние 10 лет почти вдвое сократилось число решений о заключении под стражу и приговоров к реальному лишению свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда РФ. Снижение касается как арестов на стадии следствия, так и направления осужденных в колонии.

Если в 2015 году суды удовлетворили около 140 тыс. ходатайств о заключении под стражу, то в 2024 году — 82 тыс., а за 11 месяцев 2025 года — 70 тыс. При этом число арестов по делам небольшой тяжести за десятилетие сократилось втрое. В 2025 году суды чаще отказывали в аресте, назначая домашний арест или запрет определенных действий.

Также заметно снизилось количество приговоров к реальным срокам лишения свободы. В 2015 году такие наказания получили около 220 тыс. человек, в 2024 году — 153 тыс., а за 11 месяцев 2025 года — 108 тыс. человек. В Верховном суде отметили, что за 20 лет общее число реальных сроков сократилось почти втрое.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что уровень преступности в стране продолжил снижение за 11 месяцев 2025 года. Общее число зарегистрированных нарушений упало до 1,6 млн, сократилось количество краж со взломом и карманных краж, при этом число простых краж, напротив, выросло.