Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:18

В России за 10 лет вдвое сократилось число арестов и реальных сроков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России за последние 10 лет почти вдвое сократилось число решений о заключении под стражу и приговоров к реальному лишению свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда РФ. Снижение касается как арестов на стадии следствия, так и направления осужденных в колонии.

Если в 2015 году суды удовлетворили около 140 тыс. ходатайств о заключении под стражу, то в 2024 году — 82 тыс., а за 11 месяцев 2025 года — 70 тыс. При этом число арестов по делам небольшой тяжести за десятилетие сократилось втрое. В 2025 году суды чаще отказывали в аресте, назначая домашний арест или запрет определенных действий.

Также заметно снизилось количество приговоров к реальным срокам лишения свободы. В 2015 году такие наказания получили около 220 тыс. человек, в 2024 году — 153 тыс., а за 11 месяцев 2025 года — 108 тыс. человек. В Верховном суде отметили, что за 20 лет общее число реальных сроков сократилось почти втрое.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что уровень преступности в стране продолжил снижение за 11 месяцев 2025 года. Общее число зарегистрированных нарушений упало до 1,6 млн, сократилось количество краж со взломом и карманных краж, при этом число простых краж, напротив, выросло.

статистики
суды
аресты
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Причастных к пожару в Кран-Монтане планируют привлечь к ответственности
Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.