Россияне назвали главный признак неблагополучного района

Большинство россиян (70%) считают «наливайки» — заведения, маскирующиеся под кафе для круглосуточной продажи алкоголя, — самым тревожным признаком неблагополучного района, следует из исследования аналитиков Level Group и компании «Синергия Франчайзинг». В онлайн-опросе приняли участие 1390 человек, передают «Ведомости. Город».

Второе место в антирейтинге заняли алкомаркеты, вызывающие беспокойство у 67% опрошенных. Респонденты отметили, что возможность купить алкоголь прямо под домом лишает чувства безопасности из-за поведения злоупотребляющих спиртным соседей.

Замыкают тройку круглосуточные магазины (54%) — жителей отпугивают шум от ночной выгрузки товаров и риск появления грызунов. Активнее всего против такого формата выступают молодые респонденты от 18 до 24 лет (63%).

В пятерку антирейтинга также вошли кальянные (42%) и бары (29%). Первые настораживают дымом и скоплением молодежи до утра, вторые вызывают опасения из-за поздних посиделок, шума и возможных драк.

Как отметили аналитики, в жилых комплексах важен сбалансированный подбор арендаторов: более 73% россиян готовы переплатить за квартиру с продуманной коммерческой средой, так как это влияет на безопасность и инвестиционную привлекательность жилья.

Ранее лидером по употреблению крепких напитков стала Карелия с показателем 21,2 литра на взрослого жителя. В тройку по потреблению вина также вошли Московская область и Санкт-Петербург, а по пиву первое место заняла Мурманская область. Наименьшие показатели зафиксированы на Северном Кавказе.