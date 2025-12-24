Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 23:10

Один регион РФ ввел запрет на пиротехнику на все время новогодних каникул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Воронежской области вступит в силу запрет на использование пиротехники, передает пресс-служба администрации региона. Ограничение будет действовать в период новогодних каникул, а штраф за нарушение достигает до 300 тыс. рублей.

В результате совместным решением антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области с 00:00 30 декабря 2025 года по 00:00 12 января 2026 года на всей территории региона введен запрет на применение организациями и гражданами пиротехнических изделий, — сказано в сообщении.

Ограничение не распространяется на использование таких изделий, как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, добавили в администрации. Решение было принято на совместном заседании региональных органов власти.

Ранее МЧС России напомнило, что за пожар из-за использования пиротехники предусмотрено лишение свободы на срок до года. Отмечается, что на площадках для запуска салютов и других изделий нельзя курить и разводить огонь. Саму пиротехнику запрещено оставлять без присмотра или отдавать детям.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что запуск салюта между домами может повлечь за собой штраф в размере 20 тыс. рублей. По его словам, в случае нанесения ущерба имуществу или здоровью размер санкции увеличится вдвое.

