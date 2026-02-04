Стало известно, какие регионы России ждет резкое потепление Шувалов: в Ростове-на-Дону и Воронежской области после морозов резко потеплеет

В ближайшие дни в Ростове-на-Дону и Воронежской области ожидается резкое потепление, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, после сильных морозов воздух прогреется до плюсовой температуры.

Например, в ближайшее время очень сильный перепад температур будет в Ростове-на-Дону, в Воронежской области, там после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных значений, — заявил Шувалов.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил: метеорологическая весна придет в Центральную Россию раньше срока. Он заявил, что ее следует ждать примерно с середины марта с последующим началом весеннего половодья.

До этого метеоролог Александр Сергеев рассказывал, что в 2026 году климатическая весна может прийти в центральную часть России в конце февраля. По его словам, температура днем может достигать +6 градусов и снег полностью сойдет.

Кроме того, климатолог Нина Зайцева сообщила: на сегодняшний день нет никаких предпосылок для засушливого и аномально жаркого лета. По ее мнению, делать сейчас долгосрочные прогнозы крайне преждевременно и неразумно.