Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 04:02

Стало известно, какие регионы России ждет резкое потепление

Шувалов: в Ростове-на-Дону и Воронежской области после морозов резко потеплеет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ближайшие дни в Ростове-на-Дону и Воронежской области ожидается резкое потепление, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, после сильных морозов воздух прогреется до плюсовой температуры.

Например, в ближайшее время очень сильный перепад температур будет в Ростове-на-Дону, в Воронежской области, там после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных значений, — заявил Шувалов.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил: метеорологическая весна придет в Центральную Россию раньше срока. Он заявил, что ее следует ждать примерно с середины марта с последующим началом весеннего половодья.

До этого метеоролог Александр Сергеев рассказывал, что в 2026 году климатическая весна может прийти в центральную часть России в конце февраля. По его словам, температура днем может достигать +6 градусов и снег полностью сойдет.

Кроме того, климатолог Нина Зайцева сообщила: на сегодняшний день нет никаких предпосылок для засушливого и аномально жаркого лета. По ее мнению, делать сейчас долгосрочные прогнозы крайне преждевременно и неразумно.

Воронежская область
погода
Ростов-на-Дону
Александр Шувалов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании
Трамп завершил шатдаун правительства США
Врач раскрыл, откуда в онкологии взялось понятие «пятилетняя выживаемость»
Эстония задержала судно с российскими моряками
Что будет с ценами на авто в 2026-м: стоит ли торопиться с покупкой машины
Онколог рассказала о диагностике и лечении рака при помощи ИИ
«Тату», онкология мужа, ссора с Волковой: как живет Лена Катина
В деле Эпштейна нашли письмо о моделировании пандемии за три года до COVID
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Стало известно, какие регионы России ждет резкое потепление
Попал в файлы Эпштейна: как Зеленский засветился на рынке торговли людьми
Долги, версия о побеге, признание погибшими: что известно о деле Усольцевых
Раскрыта реакция Трампа на ночные удары России по Украине
Генпрокуратура Ливии собрала комиссию из-за убийства сына Каддафи
В России появится ГОСТ на отделку квартир
Пентагон доверяет ИИ вести войну: теперь роботы будут убивать людей?
Младший сержант ВС РФ в одиночку уничтожил группу диверсантов ВСУ
Хакеры получили данные иностранных наемников в украинской разведке
«Номер одноразовый»: сыну Усольцевой поступил странный звонок из Испании
«Защищала детей»: Артамонова раскрыла детали драки на парковке
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.