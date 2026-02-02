Климатолог оценила вероятность засушливого лета в России в 2026 году Климатолог Зайцева: пока нет предпосылок для летней засухи в России в 2026 году

На сегодняшний день нет никаких предпосылок для засушливого и аномально жаркого лета в России в 2026 году, заявила «Москве 24» климатолог Нина Зайцева. По ее мнению, делать сейчас долгосрочные прогнозы крайне преждевременно и неразумно.

Учитывая аномально высокое количество осадков этой зимой и тот факт, что значительная часть влаги останется в почве после весеннего снеготаяния, оснований для тревоги о катастрофической сухости пока нет. С методической точки зрения долгосрочные прогнозы — сложная задача. Они часто строятся на методе аналогов, — отметила Зайцева.

Она пояснила, что специалисты, как правило, ищут похожие погодные условия в прошлом и анализируют, что происходило в последующие сезоны. При этом зима 2026 года с аномальным количеством осадков может не иметь точных прецедентов в недавней истории. Это значительно снижает надежность подобных методов, подытожила климатолог.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что в течение 50 лет средняя температура в России может подняться на 2,5 градуса. По его прогнозам, рост за 100 лет метеонаблюдений может составить более пяти градусов.