02 января 2026 в 20:51

В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что они были самолетного типа. БПЛА сбиты над пятью регионами РФ и над Азовским морем.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть — над территорией Ростовской области, два — над территорией Республики Татарстан, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 28 декабря на севере региона были подавлены и уничтожены БПЛА. Нападению подверглись Кашарский, Чертковский, Шолоховский и Боковский районы.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные ежесуточно уничтожают до 300 FPV-дронов. Кроме того, они сбивают порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа.

