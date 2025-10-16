Разыскивается ВСУ и живет на деньги жены: куда пропал певец Иван Дорн

Украинский певец Иван Дорн прославился как участник группы «Пара Нормальных» и автор песен «Стыцамен» и «Бигуди». Как сейчас складывается его карьера и личная жизнь, почему он покинул Украину после начала спецоперации?

Чем известен Дорн

Иван Дорн родился 17 октября 1988 в Челябинске. В 1990 году переехал в Славутич в связи с работой отца на Чернобыльской АЭС. С ранних лет он занимался музыкой, участвовал в конкурсах «Зажги свою звезду», «Юрмала» и других.

В 2007 году Дорн вместе с певицей Анной Добрыдневой создал дуэт «Пара Нормальных», наибольшую известность которому принесли песни «Вставай», «Скандал» и Happy End. В 2010 году исполнитель покинул группу и начал сольную карьеру. Наиболее популярные композиции исполнителя: «Северное сияние», «Стыцамен», «Бигуди».

В 2021 году Дорн принял участие в съемках фильма «Петровы в гриппе» и заявил, что начинает карьеру актера, однако больше в кино не снимался.

Исполнитель с 2013 года состоит в браке с Анастасией Новиковой, которая была его одноклассницей. Пара воспитывает дочь Василису и сына Ивана.

Как Дорн отреагировал на СВО, почему не пошел в ВСУ

Иван Дорн после начала спецоперации осудил действия российской власти и перестал общаться с родственниками из РФ. Исполнитель покинул Украину, за что попал в список разыскиваемых ВСУ артистов.

«Минимум 10 украинских артистов разыскивают ВСУ. Они выехали с Украины и не вернулись. „Черную метку“ получили Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik и другие. Звезды бежали от мобилизации и покидали Украину следующим образом: уверяли, что проведут за границей концерт в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь, которых дурили или подкупали. Ну и, естественно, на родину не вернулись», — писал Telegram-канал SHOT.

Дорн в одном из интервью объяснил, что не пошел в ВСУ, поскольку считает свое присутствие на фронте «бесполезным». Из-за страха мобилизации артист не приезжает на Украину.

«Приехать на Украину несложно, но вернуться будет сложнее, когда вы мальчик от 18 до 60 лет», — отметил он.

Чем сейчас занимается Дорн

Иван Дорн после отъезда с Украины обосновался с семьей во Франции и продолжает заниматься музыкой. В сентябре артист анонсировал выход нового альбома Dorndom, куда вошли песни исключительно на русском языке.

«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. <…> Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — уточнил он.

Дорн рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что сейчас зарабатывает проведением корпоративов, выступлениями на фестивалях и получением роялти.

«У меня зарабатывает жена. Иногда я живу на ее деньги», — признался он.

В 2024 году, по данным SHOT, Дорн начал соглашаться на выступления для русскоязычных заказчиков, однако за пределами РФ.

«Ненадолго сменить свою позицию певец соглашается за 4 млн рублей. Петь в России артист не может, поэтому корпоративы для русских берет в соседних странах, например в Казахстане», — отметили авторы канала.

