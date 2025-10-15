Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:39

Вражда с Собчак, розыск на Украине, трое детей: как живет Тина Канделаки

Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и журналист Тина Канделаки прославилась благодаря программе «Самый умный». Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни и скандалах с коллегами?

Чем известна Канделаки

Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси. После окончания школы поступила в местный медицинский институт на факультет пластической косметологии, однако позднее оставила учебу, подала документы на журфак и начала работать на грузинском телевидении.

В начале нулевых Канделаки переехала в Москву, окончила факультет международных отношений РГГУ. Наибольшую известность телеведущая получила в период работы на телеканале СТС, где вела программы «Детали», «Самый умный». С 2015 по 2021 год она была генпродюсером канала «Матч ТВ». С 2022 года — директор телеканала ТНТ. Также Канделаки является основательницей косметического бренда AnsaLigy.

Что известно о личной жизни Канделаки

Тина Канделаки была замужем два раза. С первым супругом, бизнесменом Андреем Кондрахиным, она развелась спустя 11 лет совместной жизни в 2010 году. У пары есть дочь Мелания и сын Леонтий. Наследник телеведущей в 2024 году принимал участие в проекте «Новая фабрика звезд», но покинул шоу по итогам второго эпизода, бросив микрофон на сцену.

На настоящий момент Тина Канделаки состоит в браке с медиаменеджером Василием Бровко, который моложе ее на 12 лет. В 2023 году телеведущая стала матерью в третий раз.

«Я счастливая многодетная мама и любимая жена — и этим все сказано», — говорила она.

Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о вражде Канделаки и Собчак

Тина Канделаки и журналист Ксения Собчак дружили в середине 2000-х годов, но со временем их пути разошлись. В интервью Надежде Стрелец телеведущая призналась, что Собчак обиделась на нее из-за того, что она общалась с ее мужчиной. Сама Канделаки оборвала дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым», — вспомнила она.

Ведущие часто публикуют посты в соцсетях в адрес друг друга. Собчак с иронией комментирует образы коллеги, а Канделаки указывает на несоответствия в ее словах. В частности, она выложила фото ее израильского паспорта и напомнила цитаты, в которых Собчак отрицала наличие гражданства другой страны.

Чем сейчас занимается Канделаки

Тина Канделаки на настоящий момент занимает должности заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директора телеканала ТНТ.

В июле Служба безопасности Украины во второй раз с 2022 года объявила Канделаки в розыск. Телеведущей предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Канделаки поддерживает проведение спецоперации. После того как телеведущая обозначила свою позицию, она столкнулась с критикой, в том числе от участников шоу «Самый умный». В ответ она заявила, что они стали жертвами информационной войны.

«Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо ни оскорблять ее, ни стесняться своей принадлежности к ней, ни бояться заявлять о своем гражданстве», — отметила Канделаки.

