«Ивановы-Ивановы», победа в шоу, новые отношения: как живет Алексей Лукин

Актер Алексей Лукин активно снимается в кино. В каких проектах он сейчас задействован, что известно о его личной жизни?

Чем известен Лукин

Алексей Лукин родился 22 апреля 1999 года в Москве. Параллельно с обучением в школе он посещал уроки сценической речи, актерского мастерства и хореографии в модельном агентстве.

В подростковом возрасте родители отдали Лукина в студию театра «Современник», где он изучал сценическое искусство.

Еще в детстве Лукин снимался в различных рекламных роликах. Будучи школьником, он сыграл эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание», также принимал участие в проектах «Верное средство», «Особый случай», «Прокурорская проверка», «Дело врачей» и других.

Известность Лукину принесла роль Ивана в сериале «Ивановы-Ивановы».

«Мой герой — типичный мажор. У него есть все, так что в его жизни только вечеринки, алкоголь, сигареты и девушки. В общем, такой типичный бэдбой. И тут вместо привычной роскоши ему предоставляют сарай, в котором он должен жить с дедом», — рассказывал артист.

Также он снимался в картинах «Мальчики + девочки =», «Училка», «Нарушение правил», «Сводные судьбы», «Лед», «Домашний арест», «#Даняизвини», «Контакт», «Петр I: Последний рыцарь и первый император», «Алиса не может ждать», «Петр I», «Алиса не может ждать», «Макрон» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Алексей Лукин на премьере сериала «Этерна» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Лукина

В 2023 году Алексей Лукин участвовал в реалити-шоу «Последний герой. Остаться семьей». Тогда портал Super сообщал, что между Лукиным и коллегой Златой Ковальчук завязались отношения, но после окончания проекта роман не подтвердился.

Актер одержал победу в шоу вместе с отцом Владиславом. Они приняли решение разделить приз в 5 млн рублей с певцом Ираклием Пирцхалавой и его папой Николозом Кснелашвили.

Летом 2025 года Лукин опубликовал совместный снимок с коллегой Василиной Юсковец.

«Моя любовь», — написала артистка.

Чем сейчас занимается Лукин

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли картины «Море на двоих» и «Этерна» с его участием. В скором времени также должны выйти проекты «Любовь», «Между нами, девочками» и «Хрущевский синдром: Пора взрослеть» с Лукиным.

