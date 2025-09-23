Фастфуд, друг Месси, ссора с «Барсой»: как живет обладатель «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов. Что известно о футболисте — в материале NEWS.ru.

Как началась футбольная карьера Дембеле

Масур Усман Дембеле родился 15 мая 1997 года во французском городе Вернон. Он начал заниматься футболом в соседнем Эврё. Семья форварда родом из Западной Африки: его отец, Усман Дембеле-старший — уроженец Мали, а мать Фатимата имеет мавританские и сенегальские корни.

В детстве футболист увлекался мини-футболом, благодаря которому улучшил технику и дриблинг. Кроме того, Усман научился хорошо играть обеими ногами. В возрасте 13 лет Дембеле поступил в академию французского клуба «Ренн». Спустя пять лет он дебютировал в составе основной команды.



Усман Дембеле играет за футбольный клуб «Ренн» Фото: Panoramic/Global Look Press

Почему футболист Дембеле со скандалом ушел из «Боруссии» и «Барселоны»

В 2016 году на француза обратили внимание европейские гранды, в том числе мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Однако юный футболист решил перейти в дортмундскую «Боруссию». За один сезон в немецком клубе он забил десять голов и сделал 21 результативную передачу. Дембеле ушел из «Боруссии» со скандалом. В начале лета 2016-го футболиста захотела подписать «Барселона», а форвард мечтал играть в одной команде с Лионелем Месси.

Два месяца руководство «Боруссии» блокировало трансфер Дембеле. В августе футболист начал ругаться с партнерами по команде, бойкотировал тренировки, уезжал во Францию. Клуб оштрафовал Дембеле за неспортивное поведение. В конце августа «Боруссия» и «Барселона» договорились о трансфере нападающего за €105 млн, не считая бонусов. Сумма отступных составила €400 млн.

В 2018 году Дембеле попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира в России. Он появился на поле в четырех матчах. Франция стала чемпионом мира, а Усман пожертвовал все заработанные на турнире деньги на строительство новой мечети на юге Мавритании, откуда родом его мать.

В «Барселоне» Дембеле быстро стал поводом для насмешек. На презентации футболист во время чеканки не смог удержать мяч на весу. Многие болельщики «Барселоны» сделали плачевные выводы о дорогостоящем новичке. В третьем официальном матче за клуб Дембеле получил травму и выбыл на несколько месяцев.

Француз получал большое количество повреждений. В «Барселоне» считали, что все дело в режиме и питании игрока. В 2018 году каталонский клуб нанял Дембеле личного шеф-повара. В клубе хотели убедиться в том, что он не ест фастфуд. Тем не менее Усман уволил повара.

В мае 2021 года в интервью beIN Sports форвард заявил, что не может вести здоровый образ жизни, играя за «Барселону». В сентябре 2025-го Дембеле признался, что ест фастфуд после матчей.

«Я уже хорошо изучил свой организм. Прекрасно понимаю, когда устал и не стоит тренироваться. Что касается еды, то люблю есть после матчей бургеры и пиццу. Это никогда не прекратится», — сказал Дембеле.



Презентация Усмана Дембеле в футбольном клубе «Барселона» Фото: Global Look Press

В «Барселоне» Усман часто опаздывал на тренировки и командные мероприятия. По этой причине футболиста убрали из стартового состава. Некоторые болельщики каталонцев называли в социальных сетях Дембеле «Yahoo-boy». Это понятие появилось в Нигерии после того, как интернет-мошенники начали атаковать бесплатные учетные записи электронной почты, зарегистрированные на Yahoo. Болельщики «Барселоны» считали, что Дембеле обманывает клуб своими выходками и большой зарплатой (по данным СМИ, футболист получал €40 млн в год. — NEWS.ru).



Весной 2019 года фанаты раскритиковали форварда за промах в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». При счете 3:0 в пользу каталонского коллектива француз пробил прямо во вратаря из убойной позиции. В ответном матче «Ливерпуль» победил дома 4:0, вышел в финал Лиги чемпионов и выиграл трофей.

За шесть лет в «Барселоне» Дембеле провел 185 матчей, забил 40 голов и сделал 43 результативные передачи. В 2023 году он перешел во французский «ПСЖ» за €50 млн.

Как футболиста Дембеле оштрафовали за бардак в доме

После прихода в «Боруссию» Дембеле полторы недели жил в отеле. Затем руководство клуба предложило ему переехать в личный дом. Футболист арендовал жилье у немца Герда Вайссенберга. Он рассказал, что после выселения Дембеле оставил много мусора и не отдал ключи. Владельцу дома пришлось менять замки. Вайссенберг подал на Дембеле в суд и потребовал в качестве компенсации €100 тыс. Суд оштрафовал Дембеле на €10 тыс.

По даным Bild, в Дортмунде Дембеле также снимал дом у бывшего тренера «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Футболист снова устроил беспорядок. В СМИ появились фотографии из дома Клоппа с кучей мусора и пустыми коробками от пиццы. Мать Дембеле отругала сына за бардак, однако он так и не навел порядок при выселении.

В 2018 году Дембеле пропустил тренировку «Барселоны» из-за гастроэнтерита. К футболисту приехал клубный врач, который позднее рассказал, что в доме игрока было много мусора.

Как Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

22 сентября Дембеле получил «Золотой мяч» по итогам сезона‑2024/2025. Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Дембеле стал первым игроком за последние 30 лет, который получил эту награду в дебютной номинации. В 1995 году этого достижения добился Джордж Веа. Награду Дембеле вручил бразилец Роналдиньо, который получил «Золотой мяч» 20 лет назад.



Усман Дембеле (справа) получает награду «Золотой мяч» от бывшего бразильского футболиста Роналдиньо Фото: Gao Jing/Global Look Press

В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 53 матча за «ПСЖ», отметился 35 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Он стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка, выиграл Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В борьбе за «Золотой мяч» Дембеле опередил своего партнера по команде Витинью, футболистов «Барселоны» Ламина Ямаля и Рафинью, а также лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я горжусь всем, невероятно выиграть такой трофей. Это командная работа, все партнеры поддерживали меня. Я счастлив. Я не хотел плакать, но не получилось сдержаться. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох», — сказал Дембеле после церемонии.

Футболист также поблагодарил все клубы, за которые выступал.

«Я многому научился, играя там с такими футболистами, как Лионель Месси и Андрес Иньеста. Это был отличный опыт. Сейчас я счастлив. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников „ПСЖ“, которые проделали фантастическую работу. Луиса Энрике, который для меня как отец. Он сыграл очень важную роль в моей карьере, которая еще не окончена», — добавил Дембеле.

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в следующем году «Золотой мяч» возьмет испанский футболист Ямаль. Он отметил, что Дембеле заслуженно получил награду.

«Ямалю вряд ли в дальнейшим кто-то сможет составить конкуренцию. Не потому, что Усман выступит хуже, а потому что Ламин — лучше. Пока таких же величайших, как были Криштиану Роналду и Месси, нет. Постепенно подтягивается Ямаль, других я пока не вижу», — сказал Булыкин.

Что известно о личной жизни футболиста Дембеле

В конце 2021 года Дембеле женился на Риме Эдбуш. Девушка родилась в Марокко в 1999-м. Пара не афишировала свои отношения. Супруги провели скромную свадебную церемонию в традиционном марокканском стиле, куда были приглашены только члены семей и ближайшие друзья Дембеле.



Рима Эдбуш Фото: Социальные сети

Эдбуш ведет блог в соцсетях, посвященный исламской женской моде. Она также запустила собственный бренд одежды. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь, имя которой не разглашается. Дембеле опубликовал в соцсетях только одну фотографию, на которой запечатлена рука ребенка.

Усман, как и его жена, — верующий мусульманин. Он постоянно читает молитвы перед матчами и соблюдает пост во время священного месяца Рамадан. По словам Дембеле, вера помогает ему сохранять смирение, уравновешенность и сосредоточенность.

