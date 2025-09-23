Фастфуд, друг Месси, ссора с «Барсой»: как живет обладатель «Золотого мяча»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов. Что известно о футболисте — в материале NEWS.ru.
Как началась футбольная карьера Дембеле
Масур Усман Дембеле родился 15 мая 1997 года во французском городе Вернон. Он начал заниматься футболом в соседнем Эврё. Семья форварда родом из Западной Африки: его отец, Усман Дембеле-старший — уроженец Мали, а мать Фатимата имеет мавританские и сенегальские корни.
В детстве футболист увлекался мини-футболом, благодаря которому улучшил технику и дриблинг. Кроме того, Усман научился хорошо играть обеими ногами. В возрасте 13 лет Дембеле поступил в академию французского клуба «Ренн». Спустя пять лет он дебютировал в составе основной команды.
Почему футболист Дембеле со скандалом ушел из «Боруссии» и «Барселоны»
В 2016 году на француза обратили внимание европейские гранды, в том числе мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Однако юный футболист решил перейти в дортмундскую «Боруссию». За один сезон в немецком клубе он забил десять голов и сделал 21 результативную передачу. Дембеле ушел из «Боруссии» со скандалом. В начале лета 2016-го футболиста захотела подписать «Барселона», а форвард мечтал играть в одной команде с Лионелем Месси.
Два месяца руководство «Боруссии» блокировало трансфер Дембеле. В августе футболист начал ругаться с партнерами по команде, бойкотировал тренировки, уезжал во Францию. Клуб оштрафовал Дембеле за неспортивное поведение. В конце августа «Боруссия» и «Барселона» договорились о трансфере нападающего за €105 млн, не считая бонусов. Сумма отступных составила €400 млн.
В 2018 году Дембеле попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира в России. Он появился на поле в четырех матчах. Франция стала чемпионом мира, а Усман пожертвовал все заработанные на турнире деньги на строительство новой мечети на юге Мавритании, откуда родом его мать.
В «Барселоне» Дембеле быстро стал поводом для насмешек. На презентации футболист во время чеканки не смог удержать мяч на весу. Многие болельщики «Барселоны» сделали плачевные выводы о дорогостоящем новичке. В третьем официальном матче за клуб Дембеле получил травму и выбыл на несколько месяцев.
Француз получал большое количество повреждений. В «Барселоне» считали, что все дело в режиме и питании игрока. В 2018 году каталонский клуб нанял Дембеле личного шеф-повара. В клубе хотели убедиться в том, что он не ест фастфуд. Тем не менее Усман уволил повара.
В мае 2021 года в интервью beIN Sports форвард заявил, что не может вести здоровый образ жизни, играя за «Барселону». В сентябре 2025-го Дембеле признался, что ест фастфуд после матчей.
«Я уже хорошо изучил свой организм. Прекрасно понимаю, когда устал и не стоит тренироваться. Что касается еды, то люблю есть после матчей бургеры и пиццу. Это никогда не прекратится», — сказал Дембеле.
В «Барселоне» Усман часто опаздывал на тренировки и командные мероприятия. По этой причине футболиста убрали из стартового состава. Некоторые болельщики каталонцев называли в социальных сетях Дембеле «Yahoo-boy». Это понятие появилось в Нигерии после того, как интернет-мошенники начали атаковать бесплатные учетные записи электронной почты, зарегистрированные на Yahoo. Болельщики «Барселоны» считали, что Дембеле обманывает клуб своими выходками и большой зарплатой (по данным СМИ, футболист получал €40 млн в год. — NEWS.ru).
Весной 2019 года фанаты раскритиковали форварда за промах в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». При счете 3:0 в пользу каталонского коллектива француз пробил прямо во вратаря из убойной позиции. В ответном матче «Ливерпуль» победил дома 4:0, вышел в финал Лиги чемпионов и выиграл трофей.
За шесть лет в «Барселоне» Дембеле провел 185 матчей, забил 40 голов и сделал 43 результативные передачи. В 2023 году он перешел во французский «ПСЖ» за €50 млн.
Как футболиста Дембеле оштрафовали за бардак в доме
После прихода в «Боруссию» Дембеле полторы недели жил в отеле. Затем руководство клуба предложило ему переехать в личный дом. Футболист арендовал жилье у немца Герда Вайссенберга. Он рассказал, что после выселения Дембеле оставил много мусора и не отдал ключи. Владельцу дома пришлось менять замки. Вайссенберг подал на Дембеле в суд и потребовал в качестве компенсации €100 тыс. Суд оштрафовал Дембеле на €10 тыс.
По даным Bild, в Дортмунде Дембеле также снимал дом у бывшего тренера «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Футболист снова устроил беспорядок. В СМИ появились фотографии из дома Клоппа с кучей мусора и пустыми коробками от пиццы. Мать Дембеле отругала сына за бардак, однако он так и не навел порядок при выселении.
В 2018 году Дембеле пропустил тренировку «Барселоны» из-за гастроэнтерита. К футболисту приехал клубный врач, который позднее рассказал, что в доме игрока было много мусора.
Как Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
22 сентября Дембеле получил «Золотой мяч» по итогам сезона‑2024/2025. Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Дембеле стал первым игроком за последние 30 лет, который получил эту награду в дебютной номинации. В 1995 году этого достижения добился Джордж Веа. Награду Дембеле вручил бразилец Роналдиньо, который получил «Золотой мяч» 20 лет назад.
В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 53 матча за «ПСЖ», отметился 35 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Он стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка, выиграл Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В борьбе за «Золотой мяч» Дембеле опередил своего партнера по команде Витинью, футболистов «Барселоны» Ламина Ямаля и Рафинью, а также лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Я горжусь всем, невероятно выиграть такой трофей. Это командная работа, все партнеры поддерживали меня. Я счастлив. Я не хотел плакать, но не получилось сдержаться. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох», — сказал Дембеле после церемонии.
Футболист также поблагодарил все клубы, за которые выступал.
«Я многому научился, играя там с такими футболистами, как Лионель Месси и Андрес Иньеста. Это был отличный опыт. Сейчас я счастлив. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников „ПСЖ“, которые проделали фантастическую работу. Луиса Энрике, который для меня как отец. Он сыграл очень важную роль в моей карьере, которая еще не окончена», — добавил Дембеле.
Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в следующем году «Золотой мяч» возьмет испанский футболист Ямаль. Он отметил, что Дембеле заслуженно получил награду.
«Ямалю вряд ли в дальнейшим кто-то сможет составить конкуренцию. Не потому, что Усман выступит хуже, а потому что Ламин — лучше. Пока таких же величайших, как были Криштиану Роналду и Месси, нет. Постепенно подтягивается Ямаль, других я пока не вижу», — сказал Булыкин.
Что известно о личной жизни футболиста Дембеле
В конце 2021 года Дембеле женился на Риме Эдбуш. Девушка родилась в Марокко в 1999-м. Пара не афишировала свои отношения. Супруги провели скромную свадебную церемонию в традиционном марокканском стиле, куда были приглашены только члены семей и ближайшие друзья Дембеле.
Эдбуш ведет блог в соцсетях, посвященный исламской женской моде. Она также запустила собственный бренд одежды. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь, имя которой не разглашается. Дембеле опубликовал в соцсетях только одну фотографию, на которой запечатлена рука ребенка.
Усман, как и его жена, — верующий мусульманин. Он постоянно читает молитвы перед матчами и соблюдает пост во время священного месяца Рамадан. По словам Дембеле, вера помогает ему сохранять смирение, уравновешенность и сосредоточенность.
