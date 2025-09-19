Газа не помеха: почему Израиль допустили до турниров, а Россия за бортом

Газа не помеха: почему Израиль допустили до турниров, а Россия за бортом

В Международном олимпийском комитете заявили, что не будут отстранять Израиль от соревнований из-за военных действий в Газе. Почему в спорте применяются двойные стандарты, как отреагировали на решение МОК в администрации президента РФ, политики и спортивные чиновники — в материале NEWS.ru.

Почему в мире заговорили о возможном отстранении Израиля от спортивных соревнований

На международной политической арене полтора года ведется острая дискуссия о возможном отстранении израильских спортсменов от соревнований — с начала обострения конфликта в Газе в октябре 2023-го. Он то затухает, то разгорается с разной степенью интенсивности.

Речь идет не только о спорте. Так, в ряде стран поднялась волна возмущения из-за участия израильской певицы Юваль Рафаэль в музыкальном конкурсе «Евровидение» — зрители и ряд европейских политиков раскритиковали допуск девушки на сцену, которая в итоге заняла второе место.

16 сентября началась интенсивная фаза операции Армии обороны Израиля в Газе, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Более 350 тысяч жителей покинули город, после чего продолжился отток беженцев.

Ранее во время престижной многодневной велогонки «Вуэльта» в Испании протестующие с палестинскими флагами неоднократно выходили на трассу, применяя дымовые шашки и перекрывая дорогу к финишу.

Организаторам пришлось отменить последний этап гонки и сократить дистанцию из-за акций протеста. До этого команду Israel Premier-Tech просили убрать из названия слово «Израиль», однако это не предотвратило эскалации конфликта.

Протестующие с палестинскими флагами во время велогонки «Вуэльта» в Испании Фото: IMAGO/Zac Williams/SWpix.com/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал исключить двойные стандарты в отношении Израиля.

«Мы не можем этого допускать. Если России было запрещено участвовать в „Евровидении“ после ситуации на Украине, то так же надо было поступить с Израилем. Приверженность Испании принципам международного права и правам человека должна быть постоянной и последовательной. Мы не должны допускать двойные стандарты даже в культуре», — отметил Санчес.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ответ заявил, что премьер Испании является настоящим позором своей страны. По его словам, политик стал подстрекателем протестов пропалестинских активистов из-за участия в велогонке «Вуэльта Испании» команды Israel Premier-Tech.

«Он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала его подстрекательские послания и сорвала велогонку „Вуэльта“. Таким образом, было отменено спортивное событие, которое всегда было источником гордости для Испании. Санчес и его правительство — позор Испании!» — отметил Саар.

Почему МОК не отстраняет Израиль от соревнований

Отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских атлетов не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) этой страны соблюдает Олимпийскую хартию, сообщили в МОК. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины мирно жили в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Игр.

«НОК Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — сказали в Международном олимпийском комитете.

Что сказали спортсмены о двойных стандартах в МОК в отношении Израиля

Бывший французский футболист Эрик Кантона призвал бойкотировать матчи с израильскими командами. Он отметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили Россию через четыре дня после начала конфликта на Украине.

«Уже 716 дней продолжается то, что неправительственные организации назвали геноцидом, и все же Израилю по-прежнему разрешено участвовать в соревнованиях. Почему действуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль от участия в турнирах. Клубы и игроки по всему миру должны отказаться играть с израильскими командами», — сказал Кантона на мероприятии «Вместе за Палестину» в Лондоне.

Нападающий сборной Израиля Халаили Анана празднует забитый гол во время матча Лиги наций УЕФА Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с NEWS.ru отметил, что на справедливость в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям рассчитывать не приходится. Его не удивляют двойные стандарты, так как в МОК еще правит команда бывшего главы Томаса Баха.

«Мы уже привыкли к двойным стандартам. Для одних это исключительно полицейская дубинка, для других — высасывание из пальца. Такое время, пока что не приходится рассчитывать на справедливость. Надеюсь, что [Кирсти] Ковентри, когда приобретет силу, начнет постепенно исправлять эти ошибки. Пока что еще там правит старая команда Томаса Баха, главного разрушителя олимпийского движения», — заявил Васильев.

Что сказали в Кремле и Госдуме о двойных стандартах в МОК

Ситуацию с отстранением российских спортсменов от Олимпийских игр нужно урегулировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Международного олимпийского комитета допустить Израиль к международным соревнованиям.

«Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР необходимо привести в соответствие», — сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что все страны, где идут конфликты, должны быть отстранены, если следовать логике МОК.

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Они сразу говорили, даже Бах, что Россия — это одно, а Израиль — другое. Это политика. Если идти по этой аналогии, то Израиль и все государства, где есть конфликты, не должны быть допущены к соревнованиям», — подчеркнула Журова.

В разговоре с NEWS.ru депутат выступила против отстранения российских атлетов, добавив, что РФ устранила все замечания и находится на равных с Израилем.

«К нам были вопросы, которых не было к Израилю. Мы их устранили, поэтому сейчас ждем возобновления членства в МОК. Да, это не только из-за военных действий. Отчасти вопросы связаны с происходящим на Украине, но мы все устранили. Поэтому сейчас с точки зрения предъявления претензий мы с Израилем на равных. Я против отстранений — выступать должны все», — заявила Журова.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подверг резкой критике позицию МОК, назвав происходящее с Израилем полным беспределом и четверными стандартами.

«Это говорит о том, что в Международном олимпийском комитете творят полный беспредел», — сказал Фетисов.

Читайте также:

Последний год в НХЛ: когда Овечкин вернется в Россию, где будет играть

Иуда из Москвы: как живет предатель России Родченков после побега в США

«Они нам руку не жмут!» Футбольный турнир между РФ и Украиной: что известно

Скандал с Макгрегором, поцелуй от Тайсона, живодерство: как живет Хасбик