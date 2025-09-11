«Они нам руку не жмут!» Футбольный турнир между РФ и Украиной: что известно

Известный тренер Гус Хиддинк, который привел сборную России по футболу к бронзовым медалям «Евро-2008», призвал Международную федерацию футбола (FIFA) провести турнир с участием РФ, Украины, США и Европы. Насколько возможно проведение соревнования, кто согласится сыграть с Россией, какие матчи могут состояться в ближайшее время — в материале NEWS.ru.

Что сказал Хиддинк о турнире с участием России и Украины

9 сентября Хиддинк призвал FIFA организовать турнир с четырьмя участниками: Россией, Украиной, США и Европой. Специалист отметил, что победитель данного соревнования не важен и это необходимо для завершения СВО.

«FIFA должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!» — сказал Хиддинк.

Он также заявил, что в данной ситуации футбол может быть полезен — «во время и после турнира все должны сложить оружие».

«Это как в Первой мировой войне, когда союзные войска и немцы играли в футбол вместе под Новый год», — добавил специалист.

Гус Хиддинк Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Насколько возможно провести турнир с участием России и Украины

Проведение футбольного турнира с участием России и Украины маловероятно, заявил NEWS.ru доктор политических наук Александр Гусев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не согласится на подобное соревнование.

«Конечно, реализовать будет сложно, учитывая отношения России и Украины. Киевская власть не согласится на это. То же самое и тренер сборной Украины, он уже делал русофобские заявления. Подобный турнир маловероятен», — заявил Гусев.

Такого же мнения и депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru она назвала призыв Хиддинка правильным, отметив, что Украина не согласится принять участие в подобном турнире.

«Понимаю, что очень хочется, но в ближайшие годы, даже после окончания СВО, Украины мы так и не увидим. Может быть, их как то сможет обязать Трамп, но вряд ли. Призыв, конечно, хороший. Хиддинк говорит о том, что мы должны быть там [в спорте] вне политического контекста. Тем более он работал в России, прекрасно знает и понимает страну. Говорит все правильно, но Украина просто на это не пойдет. Они нам даже руку не жмут», — заявила Журова.

С кем реально может сыграть сборная России по футболу

Журова считает, что из данных соперников наиболее реально проведение матча со сборной США. Она также не исключила «подключения» некоторых европейских стран.

«Я думаю, что футбольный матч с США организовать легче всего. Может быть, подключатся какие-то европейские страны», — заявила депутат.

Гусев придерживается такой же точки зрения. Он назвал конкретные европейские страны, которые согласятся сыграть с российской командой.

«Некоторые европейские страны могут согласиться, например, Венгрия или Словакия, чье руководство настроено нейтрально к нашей стране. Обе эти сборные представляют серьезный интерес с точки зрения проведения товарищеских матчей. Думаю, что руководство Российского футбольного союза (РФС) пойдет на это да и ребята с удовольствием сыграют», — сказал политолог.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Какие матчи сборной России по футболу могут состояться в ближайшее время

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что подготовительная работа по проведению товарищеского матча между сборными России и США уже ведется.

«Активным участником процесса является глава МИД РФ Сергей Лавров. Мы обратились к нему в марте и сейчас ведем переговоры с его помощью», — сказал Митрофанов.

Он также отверг предложение журналистов провести матч на Аляске. Митрофанов отметил, что есть «более приспособленные места», приведя в пример Москву и Вашингтон.

