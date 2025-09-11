Политолог оценил шансы провести футбольный турнир с Россией и Украиной Политолог Гусев: проведение турнира по футболу с Россией и Украиной маловероятно

Проведение футбольного турнира с участием России и Украины маловероятно, заявил NEWS.ru доктор политических наук Александр Гусев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский не согласится на подобное соревнование.

Конечно, реализовать будет сложно, учитывая отношения России и Украины. Киевская власть не согласится на это. То же самое и тренер сборной Украины, он уже делал русофобские заявления. Более реален матч со сборной США, а подобный турнир маловероятен, — заявил Гусев.

Ранее выигравший со сборной России бронзовые медали Евро-2008 тренер Гус Хиддинк призвал Международную федерацию футбола организовать турнир с участием России, Украины, США и Европы.

До этого генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что большинство стран Европы не возражает против возвращения российских клубов и сборных к участию в международных турнирах, однако отдельные государства продолжают активное сопротивление. По его словам, главным противником ослабления санкций остается Украина.

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских команд в международных соревнованиях. Отмечалось, что ограничения сохранятся до завершения конфликта на Украине.