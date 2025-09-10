Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе

Футболист Федор Смолов может сесть в тюрьму за майскую драку в «Кофемании» — против него возбудили уголовное дело. Что известно об инциденте, какое наказание грозит игроку и в какие скандалы ранее попадал футболист — в материале NEWS.ru.

Что известно о драке с участием футболиста Смолова

10 сентября стало известно, что из-за драки с двумя посетителями «Кофемании» на Большой Никитской против Смолова возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему может грозить до пяти лет тюрьмы. По результатам обследования у пострадавшего в конфликте 52-летнего бизнесмена диагностирован перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Инцидент произошел 28 мая: выступая за ФК «Краснодар», Федор вместе с командой отмечал победу в чемпионате России. Отмечалось, что в этом же заведении в 2018 году устроили потасовку футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. По одной из версий, посетители кафе могли спровоцировать экс-игрока сборной России фразами о его игре, после чего тот разозлился и нанес удары. О причинах потасовки не сообщалось. По одной из версий, посетители кафе громко разговаривали и обсуждали футболиста, а конфликт произошел после того, как Смолов услышал оскорбления в свой адрес. Также сообщалось, что у спортсмена вымогали деньги за то, чтобы видео инцидента не попало в Сеть.

Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая была реакция общественности на драку футболиста Смолова

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не удивится, если Смолов реально сядет в тюрьму. Он отметил, что ситуация оказалась серьезнее, чем ожидалось.

«Я не удивлюсь, если Смолов сядет. Ситуация оказалась серьезнее, у пострадавшего травмы. Все видели видео инцидента, Федор виноват. Виноват — пусть отвечает. Это случай из рубрики „Никогда такого не было и вот опять“. Бестолковый ты, Федя!» — сказал Губерниев.

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала провести честное расследование по делу футболиста. Она также отметила, что это могла быть провокация, и посоветовала известным людям контролировать себя в общественных местах «в два раза больше».

«Нужно провести непредвзятое расследование. Мало ли потерпевший мог подделать экспертизу с переломом. Пока этот инцидент со Смоловым вызывает очень много вопросов, на которые может ответить только следствие. Это могла быть провокация. Люди увидели знаменитого футболиста и, видимо, захотели зацепить его чем-то. Известных людей всегда провоцируют. Порой это делают, чтобы заработать. Поэтому футболистам, спортсменам я советую контролировать себя в общественных в местах в два раза больше, чем кому-либо», — заявила Журова.

Какое наказание реально грозит футболисту Смолову

Адвокат Сергей Жорин считает маловероятным, что Смолов получит реальный тюремный срок. Как сказал правозащитник NEWS.ru, на практике в подобных делах обычно назначают штраф, общественные работы или условный срок.

«По статье „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“ действительно предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, однако на практике в подобных делах при признании вины и возмещении ущерба обычно назначают штраф, обязательные работы или условный срок. Вероятность реального тюремного заключения крайне низкая. Для карьеры спортсмена это скорее репутационный удар», — сказал Жорин.

Адвокат Максим Калинов согласен с коллегой. Он рассказал NEWS.ru, какое наказание может получить спортсмен. «При самом худшем раскладе ему грозит условное наказание — не три года, а полтора-два. Если бы я представлял интересы Федора, то изменил бы категорию преступления со средней тяжести на небольшую, это уже не больше двух лет. Также можно обратиться к статье „Совершение нарушения средней или небольшой тяжести впервые“ — она позволяет применить меры уголовно-правового характера, это просто штраф. Это наилучший вариант для Смолова. При грамотной тактике защиты ему ничего не грозит, здесь сложностей нет», — заявил Калинов.

В какие скандалы ранее попадал футболист Смолов

Случай в «Кофемании» — не первый скандал с участием Смолова. В 2017 году футболист купил у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева квартиру площадью 194,5 кв. м в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge Private Park почти за 200 миллионов рублей. Недвижимость находилась в залоге у банка, но продавец заявил, что снимет обременение. Футболист обратился в правоохранительные органы, поскольку в течение двух месяцев Самиев не выполнил обещание. Позже экс-депутат полностью компенсировал ущерб, а договор купли-продажи был расторгнут.

В апреле 2018 года во время выступлений за «Краснодар» Смолов не сдержал эмоций и нецензурно выругался на камеру в адрес освиставших его болельщиков во время замены в матче против «Анжи». Инцидент произошел на 85-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «быков». Контрольно-дисциплинарный комитет решил не дисквалифицировать Смолова, но за неспортивное поведение форварда оштрафовали на 60 тысяч рублей.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2018 Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Смолов решил исполнить удар паненкой и не забил. После матча футболист был подавлен и сидел со слезами на глазах в центральном круге поля, а болельщики начали оскорблять его в соцсетях. Вспоминая этот эпизод в 2023 году, футболист сказал, что при исполнении удара у него тряслись колени.

«В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана, его интервью после завершения карьеры, когда он сказал, что несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, но очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что такая ситуация произошла со мной, благодаря этому я смог стать сильнее», — говорил Смолов.

В ночь на 1 августа 2018 года Смолов попал в ДТП на Ставропольской улице в Краснодаре. Автомобиль BMW M5 First Edition принадлежал девушке нападающего, однако в момент столкновения за рулем машины находился сам футболист. Автомобиль врезался в металлическое ограждение, никто не пострадал.

В 2024 году Смолов в течение 60 дней не оплачивал штраф в размере трех тысяч рублей. Нападающего наказали за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Московский суд взыскал с футболиста шесть тысяч рублей за неуплату штрафа.

