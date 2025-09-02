Жадный украинец, темнокожий швед за €144 млн: топ-10 трансферов лета

В европейском футболе закрылось трансферное окно. Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» установил мировой рекорд по тратам на новых игроков — €483 млн. Самые дорогие летние трансферы — в материале NEWS.ru.

Александр Исак («Ньюкасл» → «Ливерпуль», €144 млн)

На 25-летнего шведа, который в прошлом году стал вторым бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) после Мохаммеда Салаха (23 гола + 6 передач), мерсисайдцы положили глаз еще в середине лета, однако официально он перешел в последний день трансферного окна — 1 сентября. Изначально «сороки» принципиально не хотели отпускать Исака на «Энфилд». Сообщалось даже о том, что футболист не проведет ни одной игры за «Ньюкасл» до конца контракта (2028 года. — NEWS.ru). Позднее «сороки» подписали нападающего Йоанне Виссу из «Брентфорда» и форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта». В результате Исак за рекордные для чемпионата Англии €144 млн отправился в «Ливерпуль».

Флориан Вирц («Байер» → «Ливерпуль», €125 млн)

Немецкий молодой талант обратил на себя внимание всего мира в чемпионском сезоне «Байера». На тот момент 20-летний полузащитник оформил 11+11 по системе «гол+пас» и стал ключевым игроком команды Хаби Алонсо. В прошлом сезоне «Байер» стал вторым, а Вирц остался лидером коллектива, забил десять мячей и сделал 14 результативных передач. Охота за ним велась еще до начала трансферного окна, и в июне хавбек стал игроком «Ливерпуля».

Уго Экитике («Айнтрахт» → «Ливерпуль», €95 млн)

В 2022 году, будучи футболистом французского «Реймса», Экитике ушел в аренду в «Пари Сен-Жермен». Футболист впечатлил руководство парижан и получил полноценный контракт. В сезоне-2023/24 Уго потерял место в составе. Нападающий уехал в аренду в «Айнтрахт», а в июле 2024 года был выкуплен немецкой командой. В сезоне-2024/25 Экитике забил 15 голов и сделал восемь результативных передач, помог франкфуртскому коллективу занять третье место и серьезно пополнить бюджет клуба.

Уго Экитике Фото: IMAGO/Nigel Roddis/Global Look Press

Ник Вольтемаде («Штутгарт» → «Ньюкасл», €85 млн)

Немецкий «Вердер» не смог разглядеть таланта в своем воспитаннике. Клуб не убедила даже аренда в команду третьего дивизиона «Эльфсберг», где Вольтемаде забил десять мячей и сделал пять голевых передач. Вернувшись в бременский коллектив, футболист за 30 игр смог отличиться лишь дважды.

В июле 2024 года Вольтемаде перешел в «Штутгарт» в качестве свободного агента, где забил 12 мячей в 28 матчах и помог команде выиграть Кубок страны. Игрока хотела приобрести «Бавария», но «швабы» не хотели продавать своего лидера конкурентам и дважды отклоняли запрос о трансфере. 30 августа 23-летний нападающий с ростом 198 см перешел в английский «Ньюкасл».

Беньямин Шешко («Лейпциг» → «Манчестер Юнайтед», €76,5 млн)

Словенский нападающий оказался в системе «Ред Булла» в 16 лет, перейдя из местного «Домжале». Полтора года он провел в аренде в клубе второго дивизиона «Лиферинг», где в своем полноценном сезоне отличился 20 раз в 29 играх. Постепенно игрок стал получать время в «Зальцбурге». В сезоне-2022/23 он набрал 16+3 по системе «гол+пас» и уехал на повышение в «РБ Лейпциг», где продолжил показывать высокую результативность. В начале августа Шешко стал игроком английского клуба «Манчестер Юнайтед», однако трансфер пока выглядит противоречивым. В последние годы многие дорогостоящие приобретения команды не дают ожидаемого результата.

Беньямин Шешко Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

Виктор Осимхен («Наполи» → «Галатасарай», €75 млн)

Первый футболист из списка, который давно находится на мировом уровне. В 20 лет нигериец забил 19 мячей за бельгийский «Шарлеруа» и сразу же получил приглашение во французский «Лилль». Там он проявил себя чуть скромнее (13+4), но следующий сезон уже начинал в составе «Наполи». За четыре года Виктор отличился 65 раз в 108 матчах за итальянский клуб, став чемпионом страны в сезоне-2022/23. Однако со временем отношения «Наполи» и Осимхена испортились.

Инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщал, что футболист хочет покинуть клуб, но на своих условиях. Прошлый сезон Осимхен провел в турецком «Галатасарае», стал лучшим бомбардиром (26 мячей) и помог коллективу с хорошим отрывом стать чемпионом страны. 31 июля 26-летний нигериец полноценно переехал в Турцию.

Брайан Мбеумо («Брентфорд» → «Манчестер Юнайтед», €75 млн)

Скромному середняку АПЛ «Брентфорду» удалось достаточно заработать в это трансферное окно. В команде Томаса Франка ярче всех выделялись нападающие Йоане Висса и Брайан Мбеумо. Первый в последний день трансферного окна присоединился к «Ньюкаслу» за €57,7 млн, а второй переехал в «Олд Траффорд».

Матеус Кунья («Вулверхэмптон» → «Манчестер Юнайтед», €74,2 млн)

Уже несколько сезонов подряд «волки» борются за право остаться в АПЛ. «Вулверхэмптон» решал эту задачу благодаря игре Куньи. В сезоне-2024/25 он забил 15 голов и сделал шесть передач. Перспективы Куньи в «Манчестер Юнайтед» пока туманны, как и в историях с Мбеумо и Шешко. Не факт, что дорогостоящим приобретениям «красных дьяволов» удастся продолжить показывать высокую результативность.

Матеус Кунья (в центре) Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мартин Субименди («Реал Сосьедад» → «Арсенал», €70 млн)

26-летний Субименди является воспитанником испанского клуба «Реал Сосьедад». В 2017 году он начал выступать за дубль, а в 2019-м — за основу. С тех пор он провел 180 матчей за клуб из Сан-Себастьяна, забив девять голов. В 2023 году в составе сборной Испании выиграл Лигу наций, в 2024-м — чемпионат Европы, а в 2025-м — серебро Лиги наций.

Луис Диас («Ливерпуль» → «Бавария», €70 млн)

28-летний колумбиец ярко показал себя в «Порту». В 2022 году стал игроком английского «Ливерпуля», с которым выиграл Кубок Англии (2021/22) и чемпионат Англии (2024/25). Летом 2025-го Диас попал в громкий скандал. Вместо похорон одноклубника Диогу Жоты, который скончался в ДТП, колумбиец предпочел посетить вечеринку на родине. На фотографиях с мероприятия футболист танцует и улыбается. Болельщики назвали действия футболиста «неуважительными» и «бессердечными», а также заявили, что Диас должен покинуть «Ливерпуль». Позже игрок попросил повысить зарплату, на что получил отказ. В конце июля Диас попросил отпустить его в мюнхенскую «Баварию», а руководство «Ливерпуля» дало добро на переход футболиста.

Какие еще переходы запомнились в летнее трансферное окно

После появления в чемпионате Англии в сезоне-2017/18 в составе «Манчестер Сити» украинец Александр Зинченко лишь изредка появлялся в стартовом составе «горожан», а затем и в «Арсенале». В 2023 году он попал в два громких скандала: сначала он заявил, что «больше не хочет ничего слышать о России», а затем поддержал Израиль в конфликте с Палестиной, из-за чего получил массу критики и потерял около 500 тысяч подписчиков. В августе он заявил, что не хочет покидать «Арсенал» до конца контракта, потому что ему «комфортно». Сообщалось, что «канониры» пытаются выручить за ненужного им игрока хоть какие-то средства. В последний день трансферного окна Зинченко арендовал «Ноттингем Форест».

Главным условием для перехода 23-летнего украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ было избавление от российского вратаря Матвея Сафонова. На данный момент они вместе находятся в составе французского клуба. Сразу после перехода жена Забарного Ангелина призвала «стереть россиян с лица планеты», но позже удалила этот пост. В начале осени Забарный в интервью YouTube-каналу «Футбол 360» поддержал международную изоляцию российского футбола, а также назвал общение с Сафоновым обязательством перед ПСЖ.

Матвей Сафонов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не успел российский вратарь насладиться новостями об уходе Джанлуиджи Доннаруммы, как стало известно, что он не станет первым номером в ПСЖ. Парижане подписали 23-летнего голкипера «Лилля».

Ветераны Лука Модрич и Кевин Де Брюйне перешли в «Милан» и «Манчестер Сити» соответственно. 38-летний Варди не закончил карьеру после ухода из «Лестера», в котором провел 13 лет. Он привел команду к чемпионству в сезоне-2015/16. Варди перешел в итальянский «Кремнозе». Летом эта команда вышла в Серию А.

«Арсенал» купил у «Спортинга» нападающего Виктора Дьокереша. В 66 матчах за португальский клуб шведский форвард забил 68 мячей. Болельщики «канониров» рассчитывают, что Дьокереш будет показывать такую же высокую результативность в АПЛ.

Кто потратил больше всех в летнее трансферное окно

«Ливерпуль», Англия (€481,9 млн);

«Челси», Англия (€328,15 млн);

«Арсенал», Англия (€293,5 млн);

«Ньюкасл», Англия (€288,85 млн);

«Манчестер Юнайтед», Англия (€250,7 млн);

«Ноттингем Форест», Англия (€236,9 млн);

«Тоттенхэм», Англия (€210,6 млн);

«Манчестер Сити», Англия (€206,9 млн);

«Байер», Германия (€198,15 млн);

«Сандерленд», Англия (€187,9 млн).





Кто больше всех заработал в летнее трансферное окно (чистая прибыль)

«Монако», Франция (€103,57 млн);

«Борнмут», Англия (€100,31 млн);

«Штутгарт», Германия (€76,65 млн);

«Брайтон», Англия (€75 млн);

«Ницца», Франция (€74,07 млн);

«Саутгемптон», Англия (€71,72 млн);

«Лилль», Франция (€71,6 млн);

«Айнтрахт», Германия (€69,6 млн);

«Лион», Франция (€69,12 млн);

«Спортинг», Португалия (€59,77 млн).



