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08 июля 2025 в 20:18

Футболист Жота находился за рулем автомобиля во время смертельного ДТП

El Mundo: причиной ДТП с Жотой стали превышение скорости и проблемы с колесом

Место аварии Место аварии Фото: Emilio Fraile/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причинами аварии с участием футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты стали превышение допустимой скорости движения и проблемы с колесом, сообщает El Mundo. Как говорится в предварительном заключении Гражданской гвардии, за рулем находился сам футболист.

Согласно информации источника, региональная Гражданская гвардия провела расследование, которое на данный момент еще не завершено. Тем не менее изученные доказательства указывают на то, что за рулем автомобиля в день трагедии действительно находился Жота.

Отмечается, что причиной ДТП стали проблемы с колесом автомобиля, о которых ранее сообщали СМИ. Вероятнее всего, во время обгона произошел разрыв шины, что привело к вылету машины с дороги, а затем к ее возгоранию.

Ранее футбольный клуб «Челси» выразил официальные соболезнования в связи с гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. В сообщении клуба говорится, что известие о смерти игрока «Ливерпуля» и его родственника глубоко потрясло весь коллектив.

До этого известный португальский футболист Криштиану Роналду разместил в соцсетях эмоциональное прощание с коллегой по сборной Диогу Жотой. В своем посте спортсмен поддержал семью нападающего, отметив, что свадьба футболиста состоялась всего 10 дней назад.

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