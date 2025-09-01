Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный в интервью YouTube-каналу «Футбол 360» поддержал международную изоляцию российского футбола. По его словам, она должна продолжаться до тех пор, пока украинский кризис не будет разрешен.

Пока эти события продолжаются, я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола, — заявил Забарный.

Украинский защитник Илья Забарный перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в августе. Он будет играть в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Ранее украинец выступал за английский «Борнмут».

Забарный подписал контракт на пять лет. Он стал первым украинским игроком в истории ПСЖ. По данным журналистов, сумма сделки составила около €67 млн (6,2 млрд рублей) с учетом бонусов. Сафонов не собирается покидать ПСЖ, несмотря на приход Забарного.

Неделю назад украинец публично отошел в сторону от Сафонова во время церемонии прощания с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Инцидент, кадры которого появились в социальной сети Х, произошел после матча второго тура французской лиги между ПСЖ и «Анже». Парижане выиграли со счетом 1:0.