Украинский футболист стал одноклубником Сафонова в ПСЖ Украинский футболист Забарный стал одноклубником Сафонова в ПСЖ

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный перешел во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте команды. Он будет играть в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Забарный подписал контракт на пять лет. Он стал первым украинским игроком в истории ПСЖ. По данным СМИ, сумма сделки составила около €67 млн (6,2 млрд рублей) с учетом бонусов. Сафонов не собирается покидать ПСЖ, несмотря на приход Забарного.

Сафонов присоединился к ПСЖ летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В своем первом сезоне в новой команде он провел 17 матчей в различных турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ он стал чемпионом Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ предложило Сафонова турецкому клубу «Галатасарай». По информации L’Equipe, команда готова отказаться от российского вратаря ради прихода Забарного. По данным ряда СМИ, парижский клуб пообещал украинцу отсутствие в команде футболистов из России.