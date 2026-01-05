Украинец Забарный стал худшим игроком ПСЖ в матче с «Парижем»

Украинский футболист, защитник французского ПСЖ Илья Забарный получил наихудшую оценку за игру в рамках 20-го тура чемпионата Франции в матче против «Парижа», сообщили на портале Sofascore. Его индивидуальный показатель составил 5,9 балла.

Таким образом, Забарный показал самых худший результат в команде, уточнили журналисты. Хуже него сыграл только футболист из команды соперников — вратарь Кевин Трапп (5,8 балла). Украинца подвергли критике из-за ошибок в оборонительных действиях.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) €3,8 млн (357 млн рублей). Эти средства выделяются в рамках программы солидарных выплат для клубов, не участвующих в основных этапах еврокубков. Средства должны быть перечислены в равных долях клубам высшего дивизиона, которые не принимают участия в общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Тем временем УЕФА подал в Россию заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» для широкого спектра товаров и услуг. Документ поступил 5 декабря из Швейцарии и охватывает 13 классов МКТУ, включая одежду, видеоигры, телекоммуникационные и туристические услуги.