18 февраля 2026 в 07:15

ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» со счетом 3:2 в матче Лиги чемпионов

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщили организаторы. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

У «Монако» отличился американец Фоларин Балоган. Российский полузащитник красно-белых Александр Головин сделал голевую передачу. На 48-й минуте он получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля. Ворота ПСЖ в матче защищал россиянин Матвей Сафонов, отметившись двумя сейвами. Это уже его пятый матч подряд после восстановления от перелома руки.

Ранее мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи.

До этого стало известно, что португальский форвард Криштиану Роналду отметился голом в первой же игре после возвращения в состав «Аль-Насра» — футболист пропустил два матча из-за бойкота. Его команда обыграла «Аль-Фатех» со счетом 2:0 в 22-м туре саудовской Про-лиги.


