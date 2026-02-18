ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» со счетом 3:2 в матче Лиги чемпионов

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщили организаторы. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

У «Монако» отличился американец Фоларин Балоган. Российский полузащитник красно-белых Александр Головин сделал голевую передачу. На 48-й минуте он получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля. Ворота ПСЖ в матче защищал россиянин Матвей Сафонов, отметившись двумя сейвами. Это уже его пятый матч подряд после восстановления от перелома руки.

