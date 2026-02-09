Сафонов сохранил ворота «сухими» в игре с «Марселем»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов успешно сыграл в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя», состоявшемся в Париже, передает «Чемпионат». Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 5:0.

В активе Сафонова — три спасения и ни одного пропущенного мяча. Уже в первом тайме парижане повели со счетом 2:0 благодаря дублю нападающего Усмана Дембеле. После перерыва клубу удалось увеличить преимущество: голы забили кореец Ли Кан Ин и грузин Хвича Кварацхелия, а один мяч «Марсель» записал на свой счет как автогол. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил он только пять голов.

