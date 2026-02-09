Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 13:43

Сафонов сохранил ворота «сухими» в игре с «Марселем»

Сафонов помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в чемпионате Франции

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Elyxandro Cegarra/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов успешно сыграл в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя», состоявшемся в Париже, передает «Чемпионат». Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 5:0.

В активе Сафонова — три спасения и ни одного пропущенного мяча. Уже в первом тайме парижане повели со счетом 2:0 благодаря дублю нападающего Усмана Дембеле. После перерыва клубу удалось увеличить преимущество: голы забили кореец Ли Кан Ин и грузин Хвича Кварацхелия, а один мяч «Марсель» записал на свой счет как автогол. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил он только пять голов.

Ранее стало известно, что скандал с бойкотом матчей португальским нападающим Криштиану Роналду нанес серьезный удар по финансам чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Американская телекомпания FOX Sports приняла решение прекратить трансляцию матчей лиги, что уже привело к убыткам в $2,4 млрд (185 млрд рублей).

До этого бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал интересным колумбийского нападающего Джона Дурана, который перешел в петербургский клуб. Он выразил надежду, что все возможные ситуации были прописаны в контракте.

