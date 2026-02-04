Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в разговоре с NEWS.ru назвал интересным колумбийского нападающего Джона Дурана, который перешел в петербургский клуб. Он выразил надежду, что все возможные ситуации были прописаны в контракте.

Игрок достаточно интересный. С хорошей футбольной историей, но с поведением проблемы. Очевидно «Зенит» знал, когда его подписывал. Надеюсь, что в контракте все это прописано. Думаю, все должно быть нормально, — сказал Рапопорт.

Ранее эстонские клубы отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) послание с требованием прекратить выплаты российским клубам. В письме подчеркивается, что выплаты российским клубам являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что это обращение ни к чему не приведет. По мнению депутата, инициатива не является личным мнением прибалтийской страны, и ее «кто-то об этом попросил».