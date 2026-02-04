Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:01

«Там есть футбол?»: в ГД высмеяли Эстонию за антироссийское обращение

Депутат Свищев: обращением в УЕФА Эстония окончательно подрывает отношения с РФ

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Обращение Эстонии в УЕФА с целью прекратить выплаты российским клубам ни к чему не приведет, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, эта инициатива не является личным мнением прибалтийской страны, и ее «кто-то об этом попросил».

Я когда прочитал, что обращение подписали 28 эстонских клубов, был удивлен. А что, в Эстонии есть футбол? Это не самая футбольная страна. Конечно, их кто-то их спровоцировал, это однозначно политическая акция, направленная на то, чтобы окончательно подорвать отношения со своим соседом. Прибалтийские страны исторически, территориально, экономически соединены с Россией, хотят они этого или нет. Зачем им портить отношения и провоцировать большого соседа? — сказал Свищев.

Депутат Госдумы считает, что эстонцы самостоятельно не додумались собрать «все свои дворовые клубы» и обратиться в УЕФА. Свищев предположил, что это может быть просьба Украины или скандинавских стран.

Ранее эстонские клубы отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) послание с требованием прекратить выплаты российским клубам. В письме подчеркивается, что выплаты российским клубам являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».

