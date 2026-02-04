Эстонские клубы потребовали от УЕФА прекратить платить командам из РФ

Эстонские клубы отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) послание с требованием прекратить выплаты российским клубам, передает гостелерадио ERR. Как отметил источник, обращение подписали 28 организаций.

В письме подчеркивается, что выплаты российским клубам являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович выразил мнение, что весь мир ждет решения о возвращении сборной России и российских клубов в международный футбол. По его мнению, президент FIFA Джанни Инфантино просто так не будет делать такие заявления.

Тем временем Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. По его словам, бан привел лишь к большей ненависти и разочарованию, важно дать российским юным футболистам шанс играть в Европе. Это заявление прозвучало перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.