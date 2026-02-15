Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 00:02

Роналду отличился в первом матче после бойкота

Гол Роналду в первой после бойкота игре принес «Аль-Насру» победу

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: IMAGO/Valter Gouveia/SPP/Global Look Press
Португальский форвард Криштиану Роналду отметился голом в первой же игре после возвращения в состав «Аль-Насра». Его команда обыграла «Аль-Фатех» со счетом 2:0 в 22-м туре саудовской Про-лиги.

Футболист пропустил два матча из-за бойкота. Он не выходил на поле 2 и 6 февраля из-за недовольства руководством клуба и недостаточными инвестициями со стороны госфонда по сравнению с конкурентами.

После урегулирования финансовых вопросов Роналду согласился вернуться, но пропустил матч плей-офф Лиги чемпионов АФК 11 февраля. Кроме того, клуб восстановил полномочия португальских директоров Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых ранее их лишили. На данный момент «Аль-Наср» с 52 очками занимает второе место. Команда отстает от лидера на одно очко.

Ранее сообщалось, что скандал с бойкотом матчей португальским нападающим нанес серьезный удар по финансам чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Американская телекомпания FOX Sports приняла решение прекратить трансляцию матчей лиги, что уже привело к убыткам в $2,4 млрд (185 млрд рублей). Площадка стала первой крупной международной медиакомпанией, разорвавшей контракт с саудовской лигой. Потери связаны с глобальными медиа- и коммерческими проектами чемпионата.

