Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 21:48

В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам

Нападающий Шипачев первым в истории КХЛ достиг отметки в 700 голевых передач

Вадим Шипачев Вадим Шипачев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 700 голевых передач в Континентальной хоккейной лиге, передает РИА Новости. Шипачев считается лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

В выездном матче против «Сочи» Шипачев отличился двумя голевыми передачами — на 4-й и 22-й минутах. Вторая из них стала для него 700-й результативной передачей за карьеру в КХЛ, что является абсолютным рекордом лиги. Из этого количества 611 ассистов были сделаны в регулярных чемпионатах, а ещё 89 — в матчах плей-офф.

Ранее капитан хоккейного клуба «Адмирал» Либор Шулак отличился автоголом в игре регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Данный инцидент случился в третьей 20-минутке в момент игры владивостокской команды в большинстве.

Кроме того, форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Матч закончился уверенной победой «диких» со счетом 6:3. В составе гостей шайбы также забросили Райан Хартман и Маркус Фолиньо. У хозяев шайбы на свой счет записали Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс.

КХЛ
хоккей
голы
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Американцы приплыли на Кубу с оружием и не вернулись
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
В ГД назвали неизбежное последствие передачи Киеву ядерного оружия
Госдума готовит обращение в ООН из-за ядерных планов Лондона и Парижа
Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем
В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам
В США обозначили ключевой момент по ядерной программе Ирана
Грузия вызвала посла Великобритании из-за санкций против СМИ
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Киеву грозят последствия за нежелание пропускать российскую нефть
«Не исключена травма»: врач рассказал о везении спасшего ребенка дворника
На Лондон обрушится кровавый дождь
Соседи подарили конверт с деньгами спасшему ребенка дворнику из Петербурга
Трамп созвонился с Зеленским
Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента
В Санкт-Петербурге вспыхнуло общежитие
Подросток зарезал отца в бане
Крыша дома в российском городе обрушилась из-за снегопада
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.