В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам Нападающий Шипачев первым в истории КХЛ достиг отметки в 700 голевых передач

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 700 голевых передач в Континентальной хоккейной лиге, передает РИА Новости. Шипачев считается лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

В выездном матче против «Сочи» Шипачев отличился двумя голевыми передачами — на 4-й и 22-й минутах. Вторая из них стала для него 700-й результативной передачей за карьеру в КХЛ, что является абсолютным рекордом лиги. Из этого количества 611 ассистов были сделаны в регулярных чемпионатах, а ещё 89 — в матчах плей-офф.

Ранее капитан хоккейного клуба «Адмирал» Либор Шулак отличился автоголом в игре регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Данный инцидент случился в третьей 20-минутке в момент игры владивостокской команды в большинстве.

Кроме того, форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Матч закончился уверенной победой «диких» со счетом 6:3. В составе гостей шайбы также забросили Райан Хартман и Маркус Фолиньо. У хозяев шайбы на свой счет записали Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс.