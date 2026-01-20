Российский форвард помог «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Торонто Мейпл Лифс». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «диких», сообщили в пресс-службе НХЛ.

В составе победителей шайбы, помимо российского форварда, забросили Райан Хартман и Маркус Фолиньо. У проигравших отличились Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс. При этом Тарасенко также отметился голевой передачей, и теперь в его активе есть 11 шайб и 15 передач в 43 матчах.

Мы проводим много времени в зоне атаки и отлично справляемся. Потому что, если мы допускаем в этой зоне ошибку, соперники так устают, что просто вбрасывают шайбу и меняют позицию, а мы можем сразу вернуться к атаке, — отметил вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию. Как уточнил главный тренер клуба Джаред Беднар, форвард получил травму верхней части тела, из-за чего пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

До этого стало известно, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче с «Далласом». Форвард совершил голевой пас на вторую, победную шайбу, автором которой стал Брэндон Хэйгл.