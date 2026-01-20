Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 07:04

«По дороге на матч»: звезда хоккея из России попал в автомобильную аварию

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Ничушкин пропустил матч НХЛ из-за ДТП

Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин Фото: IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию, заявил главный тренер клуба Джаред Беднар. По его словам, которые передает журналист Кори Масисак в соцсети X, форвард получил травму верхней части тела, из-за чего пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения, — уточнил Беднар.

Он отметил, что сегодня, 20 января, врачи повторно оценят состояние хоккеиста. В нынешнем сезоне 30-летний Ничушкин провел 38 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Ранее в матче между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошла редкая дуэль — российский голкипер Сергей Бобровский вступил в потасовку с американским вратарем «акул» Алексом Недельковичем. Инцидент случился после силового приема в районе ворот «Сан-Хосе», который перерос в массовую стычку.

До этого стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» продолжил серию неудач, уступив в гостях «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:2. Это уже третье поражение подряд для столичной команды. Результативная передача россиянина Александра Овечкина не помогла «Кэпиталз» переломить ход игры.

