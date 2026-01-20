Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошла редкая дуэль — российский голкипер Сергей Бобровский вступил в потасовку с американским вратарем «акул» Алексом Недельковичем. Инцидент случился после силового приема в районе ворот «Сан-Хосе», который перерос в массовую стычку.

На 46-й минуте игры при счете 3:1 в пользу «Флориды» нападающий гостей Эван Родригес жестко сыграл против защитника хозяев. В ответ на это несколько игроков «Шаркс» вступили с ним в конфликт, а голкипер Неделькович нанес Родригесу ряд ударов.

Увидев это, Бобровский стремительно выбежал из своих ворот, чтобы заступиться за партнера, и вступил в драку с коллегой. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за несанкционированный выход из ворот.

Для 37-летнего Бобровского этот эпизод стал демонстрацией командной солидарности, пусть и с нарушением правил. В текущем сезоне он имеет 19 побед в 33 матчах.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».