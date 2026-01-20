Овечкин не смог прервать серию поражений «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» продолжил серию неудач, уступив в гостях «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:2, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Это уже третье поражение подряд для столичной команды. Результативная передача россиянина Александра Овечкина не помогла «Кэпиталз» переломить ход игры.

Первый период завершился вничью (1:1), но уже во втором «Колорадо» вырвалось вперед. У хозяев дубль оформил Натан Маккиннон, по шайбе забросили Виктор Олофссон и Арттури Лехконен. Гости смогли ответить лишь голом Этена Фрэнка. В заключительной двадцатиминутке «Эвеланш» окончательно добили соперника, не позволив ему создать шансы на возвращение.

Овечкин продолжает безголевую серию, которая достигла четырех матчей. Российский снайпер провел на льду почти 16 минут, нанеся пять бросков в створ. В текущем сезоне он набрал 42 очка (20+22) в 50 играх. Среди других российских хоккеистов Иван Мирошниченко («Вашингтон») отметился броском в створ и блок-шотом, а Захар Бардаков («Колорадо») применил один силовой прием. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» отказался использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем с «Флоридой» в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он вышел на разминку с обычной белой лентой.