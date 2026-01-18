Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой на матче с «Флорида Пантерз»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался обматывать свою хоккейную клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз», сообщает RMNB. Спортсмен вышел на разминку с обычной обмоткой белого цвета.

По информации издания, несколько игроков из обеих команд обмотали свои клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Матч завершился поражением «Вашингтона» со счетом 2:5, Овечкин очков на этой игре не набрал.

Ранее гол Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

До этого президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».