Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота Капитан «Адмирала» Шулак забросил шайбу в ворота своей команды

Капитан владивостокского «Адмирала» Либор Шулак забросил шайбу в собственные ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Эпизод произошел в третьем периоде при игре хозяев в большинстве.

На 44-й минуте встречи при счете 2:3 в пользу гостей хозяева получили численное преимущество. Спустя минуту Шулак под давлением соперника в своей зоне сделал вираж за ворота и отправил шайбу под щитки собственному вратарю Арсению Цибе. Гол был засчитан в пользу защитника «Ак Барса» Ильи Карпухина.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем с «Флоридой» в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он вышел на разминку с обычной белой лентой.

До этого президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского легендарным голкипером во время встречи в Белом доме. Он поблагодарил хоккеистов за победу в Кубке Стэнли и особо отметил выдающуюся игру Бобровского в плей-офф.