«Феноменальный хоккей»: Трамп встретился с российским голкипером Трамп назвал Бобровского легендарным голкипером во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского легендарным голкипером. Политик подчеркнул, что для него большая честь принять его вместе с защитником Дмитрием Куликовым и голкипером Даниилом Тарасовым в Белом доме. Трансляция встречи была опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.

Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против «Торонто Мейпл Лифс» во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей, — заявил Трамп.

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3), говорится в публикации на сайте Национальной хоккейной лиги. Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ. Встреча в Сан-Хосе превратилась в бенефис «Тампы». Кучеров, признанный первой звездой матча, забил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи. Это позволило ему продлить результативную серию до семи игр, а также набрать 20-е очко в сезоне.

До этого российские хоккеисты Никита Кучеров и Кирилл Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги. Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил звание второй звезды игрового дня, а Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — третьей.