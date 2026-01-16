Атака США на Венесуэлу
«Феноменальный хоккей»: Трамп встретился с российским голкипером

Трамп назвал Бобровского легендарным голкипером во время встречи в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского легендарным голкипером. Политик подчеркнул, что для него большая честь принять его вместе с защитником Дмитрием Куликовым и голкипером Даниилом Тарасовым в Белом доме. Трансляция встречи была опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.

Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против «Торонто Мейпл Лифс» во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей, — заявил Трамп.

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3), говорится в публикации на сайте Национальной хоккейной лиги. Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ. Встреча в Сан-Хосе превратилась в бенефис «Тампы». Кучеров, признанный первой звездой матча, забил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи. Это позволило ему продлить результативную серию до семи игр, а также набрать 20-е очко в сезоне.

До этого российские хоккеисты Никита Кучеров и Кирилл Марченко вошли в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте лиги. Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил звание второй звезды игрового дня, а Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — третьей.

