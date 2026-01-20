Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:18

«За гранью»: Бобровский объяснил, почему подрался с голкипером «Сан-Хосе»

Вратарь Бобровский заявил, что подрался с Недельковичем из-за ситуации на льду

Сергей Бобровский Сергей Бобровский Фото: Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что решил подраться с вратарем «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем из-за ситуации, которая «была за гранью допустимого». По словам вратаря, которые передает журналист Джеймсон Олив в соцсети Х, он хотел обязательно вмешаться в потасовку.

Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему (Недельковичу. — NEWS.ru) это понять, — сказал Бобровский.

Матч проходил в городе Санрайз. На 46-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу «Сан-Хосе» нападающий хозяев провел силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне. Это привело к потасовке, в ходе которой Неделькович несколько раз ударил форварда Эвана Родригеса.

После этого Бобровский выехал из своих ворот на противоположный конец площадки и вступил в драку с вратарем «акул», предварительно скинув с того шлем. В итоге судья назначил обоим голкиперам по семь минут штрафа. Сам Неделькович позже заявил, что готов снова подраться с Бобровским.

