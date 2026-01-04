Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 13:48

Названо имя нового главного тренера хоккейного клуба «Адмирал»

Новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» стал Браташ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главным тренером владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» стал Олег Браташ, сообщили в пресс-службе КХЛ. Контракт заключен до конца сезона-2026/27.

Теперь за штурвалом в «Адмирале» — Олег Браташ, — заявили в КХЛ.

Ранее магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги «Металлург» поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов. Любой клуб лиги мог забрать игрока в течение 48 часов, в итоге это сделал уфимский «Салават Юлаев». Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил эту информацию. Он признался, что видит в переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» шанс для развития его карьеры.

До этого российский хоккеист Иван Демидов был признан лучшим новичком месяца по итогам декабря 2025 года в НХЛ. Спортсмен выступает за ХК «Монреаль». Игрок набрал наибольшее число очков, забросив четыре шайбы и сделав 10 результативных передач в 14 матчах. Кроме того, российский хоккеист опередил остальных дебютантов по количеству ассистов. Спортсмен был выбран клубом на драфте 2024 года под общим пятым номером.

