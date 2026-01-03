Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:32

«Металлург» отказался от обладателя Кубка Стэнли

ХК «Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов

Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов Фото: Greg Thompson/Icon Sportswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги «Металлург» поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов, заявили в пресс-службе КХЛ. Любой клуб лиги мог забрать игрока в течение 48 часов, в итоге это сделал уфимский «Салават Юлаев».

Агент хоккеиста Шуми Бабаев в беседе с РИА Новости подтвердил эту информацию. Он признался, что видит в переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» шанс для развития его карьеры.

«Салават Юлаев» нажал кнопку, и мы тоже нажимаем кнопку, — подчеркнул Бабаев.

Форвард, выступавший в клубах Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», перешел в «Металлург» 1 октября 2025 года. В 15 матчах 33-летний Кузнецов забросил всего одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр.

Ранее российский хоккеист Иван Демидов был признан лучшим новичком месяца по итогам декабря 2025 года в НХЛ. Спортсмен выступает за ХК «Монреаль». Игрок набрал наибольшее число очков, забросив четыре шайбы и сделав 10 результативных передач в 14 матчах.

хоккей
КХЛ
Салават Юлаев
Металлург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу
Магнитные бури сегодня, 3 января: что завтра, скачки давления, депрессия
Дочь Джигана познакомила родителей со своим парнем
«Диверсии и убийства»: в Госдуме оценили кадровые решения Зеленского
В России обеспокоились судьбой Мадуро после слов Трампа о его «вывозе»
«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери
Прогноз погоды в Москве: чего ждать в январе, надвигаются рекордные холода?
«Обречена быть проклятой»: Кушанашвили напророчил Долиной забвение
Важный объект Венесуэлы получил серьезные повреждения
Гордон призвал не оплакивать пропажу «Вечернего Урганта» из эфира
«Второй Вьетнам»: Лукашенко осудил действия США против Венесуэлы
Шуба с секретом: топ-10 рецептов. Попробуйте — не пожалеете!
В Госдуме оценили возможность помощи Венесуэле со стороны России
В Херсонской области задержали любопытных «журналистов»
Окутанный дымом Каракас попал на видео
Трамп похитил Мадуро? Что стоит за атакой США на Венесуэлу, цели Вашингтона
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
В ЕС сделали громкое заявление об атаке США на Венесуэлу
Раскрыт преемник Мадуро
Каллас высказалась по ситуации в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.