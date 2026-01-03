«Металлург» отказался от обладателя Кубка Стэнли

Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги «Металлург» поместил обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова в список отказов, заявили в пресс-службе КХЛ. Любой клуб лиги мог забрать игрока в течение 48 часов, в итоге это сделал уфимский «Салават Юлаев».

Агент хоккеиста Шуми Бабаев в беседе с РИА Новости подтвердил эту информацию. Он признался, что видит в переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» шанс для развития его карьеры.

«Салават Юлаев» нажал кнопку, и мы тоже нажимаем кнопку, — подчеркнул Бабаев.

Форвард, выступавший в клубах Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», перешел в «Металлург» 1 октября 2025 года. В 15 матчах 33-летний Кузнецов забросил всего одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр.

