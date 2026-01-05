«Салават Юлаев» забрал хоккеиста из списка отказов

Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с известным российским нападающим Евгением Кузнецовым до конца сезона, сообщает Telegram-канал клуба КХЛ. До этого 33-летний хоккеист был выставлен на драфт отказов магнитогорским «Металлургом».

Добро пожаловать, Евгений. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в действии! — отмечается в публикации.

Форвард вернулся в Россию в августе 2024 года, заключив соглашение с петербургским СКА, но уже в апреле 2025-го оно было расторгнуто по взаимной договоренности. Сезон-2025/26 Кузнецов начал в магнитогорском «Металлурге». За клуб он провел 15 матчей, отметившись одной шайбой и восемью голевыми передачами.

Кузнецов — воспитанник челябинского «Трактора», за который выступал в КХЛ с 2009 по 2014 год. Затем его карьера продолжилась в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Вашингтон Кэпиталз» и за «Каролину Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб в Уилкс-Барре. Хоккеист 31 декабря был обменян из «Филадельфии Флайерз».