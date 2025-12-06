ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 19:07

Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы

Тренера «Адмирала» Тамбиева отстранили от работы из-за плохих показателей ХК

Леонид Тамбиев Леонид Тамбиев Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Главного тренера владивостокского «Адмирала» Леонида Тамбиева отстранили от работы за плохие показатели команды, сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Кроме того, аналогичное решение принято в отношении старшего тренера Андрея Банады.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин, — сказано в публикации.

Тамбиев родился в Риге в 1970 году. Он участвовал в Олимпийских играх 2002 и 2006 годов. Начинал спортивную карьеру в рижском РШВСМ и ленинградском СКА. В латвийской сборной выступал с 1993 по 2007 год. Является рекордсменом национальной команды по количеству заброшенных шайб и набранных очков. Тамбиев пришел на пост главного тренера «Адмирала» в ноябре 2021 года.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на три матча. Причиной стали оскорбительные жесты, которые он продемонстрировал во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

хоккей
тренеры
Адмирал
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандартны Европы к России и Украине
«Чтобы фарш был»: журналистку уволили после скандального видео о самолете
Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью
РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной
Российские фильмы победили в Иране
В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП
У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма
Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году
Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР
«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше
Студент поджег спящего пассажира метро
Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном
Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025
Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.