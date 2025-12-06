Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы

Главного тренера владивостокского «Адмирала» Леонида Тамбиева отстранили от работы за плохие показатели команды, сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Кроме того, аналогичное решение принято в отношении старшего тренера Андрея Банады.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин, — сказано в публикации.

Тамбиев родился в Риге в 1970 году. Он участвовал в Олимпийских играх 2002 и 2006 годов. Начинал спортивную карьеру в рижском РШВСМ и ленинградском СКА. В латвийской сборной выступал с 1993 по 2007 год. Является рекордсменом национальной команды по количеству заброшенных шайб и набранных очков. Тамбиев пришел на пост главного тренера «Адмирала» в ноябре 2021 года.

