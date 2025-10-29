Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 22:14

«Салават Юлаев» устроил разгром «Адмиралу» в домашнем матче

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 6:1 в матче КХЛ

Фото: Хоккейный Клуб

«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимский клуб забросил шесть шайб при всего одном пропущенном голе.

В составе победителей дублем отметился Егор Сучков (3-я минута и 35-я), также шайбы забили Александр Хохлачев (31-я), Артур Фаизов (31-я), Александр Жаровский (38-я) и Ярослав Цулыгин (54-я). Единственный гол у «Адмирала» на счету Степана Старкова (37-я).

Эта победа стала для уфимцев четвертой подряд в чемпионате. Владивостокский клуб, напротив, потерпел уже пятое поражение подряд.

Ранее петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:1 в матче чемпионата КХЛ. Эта победа прервала серию из пяти поражений хозяев. В то же время занимавшие второе место в таблице гости прекратили свою шестиматчевую победную серию.

Позднее арбитр видеоповторов был пожизненно отстранен от работы в КХЛ за ошибку, допущенную в матче между СКА и «Автомобилистом», когда была засчитана победная шайба, прошедшая через дырку в сетке ворот. Департамент судейства лиги принес официальные извинения клубам и болельщикам за данный инцидент.

