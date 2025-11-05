Илью Федотова включили в список отказов Клуб «Салават Юлаев» сообщил о внесении Федотова в список отказов

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов внесен в так называемый список отказов, сообщила пресс-служба уфимского клуба. В соответствии с регламентом, в течение 48 часов любой другой клуб Континентальной хоккейной лиги имеет право предложить игроку продолжить карьеру в его структуре.

22-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» непосредственно перед началом сезона 2025/2026. За уфимский клуб в текущем сезоне Илья Федотов провел 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Спортсмен начал карьеру в КХЛ в «Торпедо», а также выступал за «Нефтехимик», СКА и «Сочи», нападающий провел 123 матча и набрал 26 очков (15 шайб и 11 передач).

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 2 ноября на арене «Уфа-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Эта победа прервала пятиматчевую победную серию хоккеистов уфимцев.

До этого «Салават Юлаев» уверенно победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимская команда забросила шесть шайб, пропустив лишь одну от владивостокского клуба.