Здоровье, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Алексей Маклаков

Во вторник, 6 января, заслуженный артист России Алексей Маклаков отмечает 65-летие. Широкую известность он приобрел благодаря роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Что известно о жизни актера, говорил ли он об СВО?

Как прославился Маклаков

Алексей Маклаков появился на свет 6 января 1961 года в Новосибирске. Он получил актерское образование в Новосибирском театральном училище (ныне Новосибирский государственный театральный институт).

Маклаков принимал участие в съемках фильмов «Перед свадьбой», «Каменская», «Азазель», «Виола Тараканова», «Дневной дозор», «Время собирать камни», «Офицеры», «Старая подруга», «Мертвый. Живой. Опасный», «Платина», «После жизни», «Милосердный», «Стройка», «Везучий случай», «Лихач», «Шоу большой страны», «Майор Гром: Чумной доктор», «Жизнь олигарха», «Короче, я женюсь!», «Стрим», «ВСЛУХ!» и многих других.

Его фильмография насчитывает свыше 100 картин.

Известно, что артист активно поддерживает московский футбольный клуб «Спартак».

Как сложилась личная жизнь Маклакова

Алексей Маклаков был женат на студентке медицинского университета Ольге Белокобыльской. У них родился сын Илья. После развода актер долго не поддерживал связь с сыном, однако впоследствии они вместе приняли участие в съемках сериала «Солдаты».

«Я не понимал, не ощущал наличия ребенка, вот не было внутри отцовского чувства, к сожалению. А когда я увидел его, мне стало очень стыдно, что тогда во мне не проснулся отцовский инстинкт. Я встретил своего сына на площадке. Продюсер Слава Муругов сделал все, чтобы Илья сыграл со мной в „Солдатах“», — объяснял он в программе «Судьба человека».

Второй супругой Маклакова стала Мария Кархоткина, которая подарила ему дочь Николь.

Третья жена Маклакова — Анна Романцева. Они встретились на съемочной площадке сериала «Солдаты», где Анна занимала должность координатора по озвучиванию. Разница в возрасте между ними составляет 23 года.

Маклаков и Романцева поженились в 2008 году. В браке родились две дочери — Инна и София.

Что известно об отношении Маклакова к СВО и Украине

В 2013 году Алексей Маклаков заявлял о своей любви к Украине.

«Я Украину очень люблю. Это неагрессивная страна, но она немножечко отстает от нас в бедах», — говорил он журналисту Евгению Додолеву.

Когда началась специальная военная операция, актер выступил с видеообращением, посвященным открытию национальной премии «СВОИМ».

«Эта премия вручается вам, бойцам, которые сейчас, в трудной и сложной борьбе, побеждают. Россию умом не понять, потому что у нас есть смекалка, память. Мы помним, как воевали наши деды, отцы. Сейчас пришла беда — и появились новые герои. Спасибо вам, ребята!» — говорил артист.

Чем сейчас занимается Маклаков

Алексей Маклаков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях Ленкома.

Также артист снимается в кино и сериалах. В 2025 году он появился в таких картинах, как «Майор Гром: Игра против правил», «Не одна дома — 2», «Простоквашино» и «Роднина».

В 2026-м также ожидаются премьеры фильмов с участием Маклакова: «Лучшее лето в жизни», «Сказка о потерянном времени» и «Солнце, море, два ствола — 2».

В октябре 2025-го в сети появилась информация, что у актера возникли проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой. Журналисты утверждали, что врачи запретили ему пить алкоголь из-за повышенного риска инсульта и инфаркта, а также госпитализировали артиста. Однако Маклаков опроверг эти слухи.

Он выступил с видеообращением, в котором рассказал, что даже не знал о своей «госпитализации». О ней ему сообщил корреспондент одного из изданий, когда позвонил, чтобы узнать подробности. Он связался с публикой, находясь в автомобиле. Маклаков выглядел энергичным и полным сил.

«Еду на работу, на съемку потрясающего сериала… Все отлично, все хорошо… Всем доброе утро», — прокомментировал Маклаков.

