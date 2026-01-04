Безденежье и долги, развод, возвращение в РФ: как живет Никита Пресняков

Певец и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков давно не живет в России. Он переехал в США спустя некоторое время после начала спецоперации. Что известно о его жизни сейчас, почему он развелся, планирует ли он возвращаться в РФ?

Как сложилась личная жизнь Никиты Преснякова

В 2017 году Пресняков женился на модели и дочери бизнесмена Бориса Краснова Алене. В августе 2025 года супруги подтвердили в соцсетях, что разводятся.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — написала на своей странице Краснова.

Алена вернулась в Москву после развода, Никита остался в Америке. Он выступает в местных клубах и продюсирует начинающих исполнителей.

Правда ли, что Никита Пресняков погряз в долгах и безденежье

Недавно в сети появилась информация, что Пресняков столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. По данным СМИ, после расставания с женой он остался в Нью-Йорке и сосредоточился на заработке.

«Никогда не работал в Новый год. Но что-то должно произойти впервые. На этот раз я решил им пожертвовать для того, чтобы сделать что-то прекрасное и великое», — поделился Пресняков в соцсетях.

Как пишет KP.RU, внук Примадонны заложил подаренную Пугачевой квартиру в центре Москвы и взял под нее кредит, который не был погашен. Из-за невыплат жилье остается в залоге у банка.

Портал LIFE.ru со ссылкой на знакомых пары сообщает, одной из причин, по которой Краснова вернулась в Москву, стало то, что она устала от жизни без дохода.

Планирует ли Никита Пресняков возвращаться в Россию

На церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» отец музыканта, певец Владимир Пресняков, заявил, что его сын завершит дела в Америке по контракту и вернется в Россию.

Певец отметил, что он не столько уговаривает сына, сколько ему нужно завершить все свои дела в Америке, и только после этого он сможет приехать домой. Пресняков-старший же очень ждет его приезда.

«У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом. В общем, он не может просто так уехать», — добавил артист.

По его мнению, в России Никита займется театром. До этого он играл в спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре.

Позже Никита опроверг эту информацию. Внук Пугачевой заявил, что «рано или поздно» приедет в гости, но о возвращении речи не идет. Сейчас Пресняков-младший сосредоточен на карьере в США.

Певец также пожаловался на постоянный хейт в его адрес. По его словам, именно «вечный негатив» и сравнения с родственниками стали причинами его решения строить карьеру в Америке.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что если Пресняков вернется в Россию, то ему нужно будет пройти срочную службу в армии. Он уточнил, что все граждане РФ призывного возраста должны отслужить в армии вне зависимости от своего статуса и родственных связей.

«Если Никита Пресняков вернется в Россию из США, где сейчас проживает, то предлагаю ему пойти в армию. Сотни тысяч наших ребят проходят срочную службу. Почему внук Пугачевой не должен служить? У нас страна одна для всех, закон один», — отметил собеседник.

Бородин напомнил, что некоторое время назад предложил пройти срочную службу рэперу Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Тот без возражений отправился служить, отметил глава ФПБК. Он назвал это поступком настоящего мужчины.

Читайте также:

Умер актер из «Доктора Живаго» Андрей Хорошев: что известно, причины смерти

Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян

«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках