Умер актер из «Доктора Живаго» Андрей Хорошев: что известно, причины смерти

Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев ушел из жизни в возрасте 66 лет. Что известно, каковы причины смерти, чем знаменит артист?

Что известно о смерти Андрея Хорошева, причины смерти

О смерти Хорошева сообщили в пресс-службе управы Гагаринского округа Якутска. Актер скончался 1 января. Причины смерти не уточняются.

В ведомстве отметили, что Хорошев внес большой вклад в развитие туристической отрасли Якутии, был активным членом Совета отцов Гагаринского округа, руководил кружком в местной детской телестудии, а также был награжден благодарственными письмами администрации Якутии и гордумы.

«Светлая память талантливому и творческому человеку», — заявил глава управы Евгений Сидоренко.

Чем известен Андрей Хорошев

Хорошев родился 27 июня 1959 года в Нахабино Московской области. После школы он учился в Московском авиационном институте по специальности «системы информации», приобрел квалификацию «инженер-испытатель». Будущий артист проходил обучение в вузе по спортивной квоте как борец вольного стиля.

В 1983 году Хорошев устроился кинооператором в отдел научной и экспериментальной медицинской кинематографии АМН СССР. По неподтвержденным сведениям, до 1986-го занимался подводными съемками для телевизионной программы «Клуб путешественников», а также работал археологом.

В середине 1980-х Хорошев поступил во ВГИК, который окончил с отличием (режиссерское отделение).

Здание Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Совместно с молодыми режиссерами ВГИКа Хорошев организовал рекламное агентство. В феврале 1990 года участвовал в первом фестивале телевизионной рекламы под Звенигородом. Всего снял более 30 рекламных роликов, в том числе в рамках рекламных проектов «Кампомос», «Эксима», Procter & Gamble, а также автомобильной рекламы «Совинторга».

В 1991-м Хорошев снял неигровой фильм «И возвел их на гору», в котором, по словам самого режиссера, масоны рассказывают масонам о масонстве.

Кроме того, он является автором изобразительной стилистики и оператором-постановщиком фильма-балета «Саломея» Аллы Сигаловой, номинанта Каннского фестиваля 1992 года среди музыкальных фильмов. Выступил оператором-постановщиком художественного фильма «Грааль» (1992) режиссера Мариона Йерендорфа.

Хорошев — автор сценария и постановщик экспериментального фильма «Конструктор красного цвета», завоевавшего приз издательства «Вагриус» на ялтинском «Кинофоруме» 1994 года за сценарную работу; художественного фильма «Научная секция пилотов», получившего приз за изобразительное решение; специальный приз прессы на фестивале «Киношок-1996», НИКА-97 за операторскую работу.

Хорошев был членом Союза писателей России, членом Академии Российского телевидения и членом Союза кинематографистов.

Зрителю Хорошев был известен под псевдонимом Андрей И. Фильмография актера включает более десяти картин, в том числе фильмы «Доктор Живаго» и «Адмиралъ».

Что известно о семье Хорошева

Первый брак Хорошева был с внучкой писателя Юрия Шамшурина — Мариной Хегай-Шамшуриной. Они узаконили отношения в феврале 1970 года. 21 декабря 2005-го супруга артиста трагически погибла в Москве под колесами поезда.

В 2008 году Хорошев женился на тоболячке Эльмире Тукановой, работавшей в местной турфирме, однако союз продлился недолго.

В 2010-м артист познакомился с якутянкой Ириной Соловьевой, на которой женился спустя три года.

Андрей Хорошев воспитывал трех сыновей — Федора (2004 г. р.), Андрея (2012 г. р.), Алексея (2013 г. р.); взрослая дочь артиста осталась в Москве.

